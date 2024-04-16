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В Гомеле открыли единственный в Беларуси школьный музей истории милиции

16 апреля 2024 06:48
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Единственный в Беларуси школьный музей, посвященный работе милиции, снова начал работу в Гомеле. Он создавался еще в 80-х годах прошлого века, однако долго был закрыт на реконструкцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомеле открыли единственный в Беларуси школьный музей истории милиции-1

Новая концепция позволила достойно оформить экспозицию и сделать ее интересной для взрослых и детей. В центре внимания не только известные личности, но и события – самые важные страницы истории, благодаря которым Гомель стал безопасным городом.

В Гомеле открыли единственный в Беларуси школьный музей истории милиции-4

Александр Шастайло, начальник УВД Гомельского облисполкома:
Наши сотрудники совместно с педагогическим персоналом школы провели серьезный объем работы и в результате получился такой небольшой, но уютный компактный музей, в котором достаточно объемно рассказывается об этапах становления белорусской милиции. В дальнейшем будем пополнять экспозицию этого музея, вносить новые экспонаты, вносить тех наших героев, которые в настоящее время, не щадя своей жизни, обеспечивают правопорядок на территории Гомельской области.

В Гомеле открыли единственный в Беларуси школьный музей истории милиции-7

В стенах обновленного музея 16 воспитанников учреждений образования Советского района Гомеля вступили в ряды военно-патриотического клуба «Смерч». Молодежь произнесла торжественную клятву и получила шевроны.

В Гомеле открыли единственный в Беларуси школьный музей истории милиции-10

Дмитрий Воронин, учащийся Гомельского государственного колледжа торговли и услуг:
Шеврон для меня – это обозначение того, что я должен помогать людям, младшим или уже старшему поколению, служить Родине. Я бы хотел стать сотрудником милиции.

Мероприятие посвятили 105-летию со дня образования управления внутренних дел Гомельского облисполкома. Школьникам и гостям представили большую выставку оружия и служебной техники – от ретро до современных автомобилей.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Шастайло

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