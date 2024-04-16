16 апреля ЦИК подведёт итоги выборов делегатов ВНС от гражданского общества и местных Советов

Определить стратегию развития нашего общества призвано Всебелорусское народное собрание. Подготовка к его проведению завершается. ЦИК подведет сегодня, 16 апреля, итоги выборов делегатов ВНС от гражданского общества и местных Советов депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также будет принято решение о созыве первого заседания Всебелорусского народного собрания седьмого созыва.

«Вместе нам предстоит продолжить более предметный разговор о новых задачах, которые ставит перед нами время», – одну из основных целей ВНС Президент озвучил в середине марта, на встрече, приуроченной к 30-летию Конституции Беларуси.

Предстоящее ВНС, получив конституционный статус, будет утверждать важнейшие для страны документы – основные направления внутренней и внешней политики, Военную доктрину, Концепцию национальной безопасности, программу социально-экономического развития; выносить решения о легитимности выборов, избирать судей, председателя и членов ЦИК. А потому подход к выбору кандидатов в делегаты собрания – самый ответственный. По оценке Центральной избирательной комиссии, процесс проходит гласно и демократично. Кроме 400 представителей гражданского общества и 350 депутатов местного уровня, делегатами ВНС по законодательству являются Президент, представители законодательной, исполнительной и судебной власти Предельная численность – 1 200 человек. Первое заседание Всебелорусского народного собрания седьмого созыва состоится 24 и 25 апреля.