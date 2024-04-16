Прямой эфир

16 апреля ЦИК подведёт итоги выборов делегатов ВНС от гражданского общества и местных Советов

16 апреля 2024 06:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Определить стратегию развития нашего общества призвано Всебелорусское народное собрание. Подготовка к его проведению завершается. ЦИК подведет сегодня, 16 апреля, итоги выборов делегатов ВНС от гражданского общества и местных Советов депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также будет принято решение о созыве первого заседания Всебелорусского народного собрания седьмого созыва.

16 апреля ЦИК подведёт итоги выборов делегатов ВНС от гражданского общества и местных Советов-1

«Вместе нам предстоит продолжить более предметный разговор о новых задачах, которые ставит перед нами время», – одну из основных целей ВНС Президент озвучил в середине марта, на встрече, приуроченной к 30-летию Конституции Беларуси.

Предстоящее ВНС, получив конституционный статус, будет утверждать важнейшие для страны документы – основные направления внутренней и внешней политики, Военную доктрину, Концепцию национальной безопасности, программу социально-экономического развития; выносить решения о легитимности выборов, избирать судей, председателя и членов ЦИК. А потому подход к выбору кандидатов в делегаты собрания – самый ответственный. По оценке Центральной избирательной комиссии, процесс проходит гласно и демократично. Кроме 400 представителей гражданского общества и 350 депутатов местного уровня, делегатами ВНС по законодательству являются Президент, представители законодательной, исполнительной и судебной власти Предельная численность – 1 200 человек. Первое заседание Всебелорусского народного собрания седьмого созыва состоится 24 и 25 апреля.

# Всебелорусское народное собрание # общество

Другие новости рубрики

Все новости
По каким проектам будет развиваться Минск в ближайшие годы?
15 апреля 2024 19:46

По каким проектам будет развиваться Минск в ближайшие годы?

Лукашенко подписал указ о реализации совместного с Россией космического проекта
15 апреля 2024 19:41

Лукашенко подписал указ о реализации совместного с Россией космического проекта

Информационный фронт: как работают белорусские СМИ в столице и регионах? Разбирались эксперты
15 апреля 2024 18:56

Информационный фронт: как работают белорусские СМИ в столице и регионах? Разбирались эксперты

В колледжах Минской области готовятся к выпуску – как учащиеся выбирают первые рабочие места?
15 апреля 2024 18:46

В колледжах Минской области готовятся к выпуску – как учащиеся выбирают первые рабочие места?

«Проекты начинают работать!» Как Россия помогает нашим предприятиям преодолевать санкционное давление?
15 апреля 2024 18:34

«Проекты начинают работать!» Как Россия помогает нашим предприятиям преодолевать санкционное давление?

БСЖ выдвинул 80 человек в ВНС. Какие идеи привнесут кандидаты – «Портрет делегата»
15 апреля 2024 18:27

БСЖ выдвинул 80 человек в ВНС. Какие идеи привнесут кандидаты – «Портрет делегата»

Спортивные и детские площадки. Как создают зоны отдыха в лесных массивах в черте Минска?
15 апреля 2024 18:22

Спортивные и детские площадки. Как создают зоны отдыха в лесных массивах в черте Минска?

«Перспективная территория для застройки». Где в Минске появится новое жильё?
15 апреля 2024 17:55

«Перспективная территория для застройки». Где в Минске появится новое жильё?

Ученики из Минской области примут участие в проекте «Поезд Памяти – 2024»
15 апреля 2024 17:45

Ученики из Минской области примут участие в проекте «Поезд Памяти – 2024»

Легендарный кинотеатр «Победа» планируют открыть к 3 июля в Минске
15 апреля 2024 17:44

Легендарный кинотеатр «Победа» планируют открыть к 3 июля в Минске

Боровик: почему сейчас отказываются от экстремистских ресурсов? Население устало!
15 апреля 2024 17:42

Боровик: почему сейчас отказываются от экстремистских ресурсов? Население устало!

«Минск их забирает очень активно». Почему региональным СМИ не хватает молодых кадров?
15 апреля 2024 17:25

«Минск их забирает очень активно». Почему региональным СМИ не хватает молодых кадров?