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Звёзды мировой величины, оркестр и опера. Как прошёл творческий вечер народного артиста СССР Валентина Елизарьева?

04 ноября 2022 20:24
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Новости Беларуси. В честь юбилея народного артиста СССР Валентина Елизарьева в Большом 4 ноября прошел творческий вечер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Звёзды мировой величины, оркестр и опера. Как прошёл творческий вечер народного артиста СССР Валентина Елизарьева?-1

Напомним, 30 октября художественному руководителю театра и легендарному балетмейстеру исполнилось 75 лет. Имя Валентина Елизарьева известно не только в стране, но и далеко за ее пределами. А его спектакли поистине легендарные работы, в которых невооруженным глазом видна душа и настоящая преданность искусству.  

Звёзды мировой величины, оркестр и опера. Как прошёл творческий вечер народного артиста СССР Валентина Елизарьева?-4

Поздравить мастера с юбилеем приехали звезды мировой величины. Также на сцене артисты хора, оркестра и оперной труппы театра. В концерте приняли участие юные артисты – учащиеся Академии русского балета имени Вагановой, Московской государственной академии хореографии и Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа.  

# Культура # общество # Валентин Елизарьев # Фотофакт

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