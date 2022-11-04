Звёзды мировой величины, оркестр и опера. Как прошёл творческий вечер народного артиста СССР Валентина Елизарьева?

Напомним, 30 октября художественному руководителю театра и легендарному балетмейстеру исполнилось 75 лет. Имя Валентина Елизарьева известно не только в стране, но и далеко за ее пределами. А его спектакли поистине легендарные работы, в которых невооруженным глазом видна душа и настоящая преданность искусству.