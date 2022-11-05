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День военной разведки отмечают в Вооружённых Силах Беларуси

05 ноября 2022 08:33
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Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси отмечается День военной разведки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она внесла весомый вклад в достижение Великой Победы над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

День военной разведки отмечают в Вооружённых Силах Беларуси-1

Современное поколение воинов-разведчиков достойно продолжает славные боевые традиции своих предшественников, демонстрируя высокий профессионализм, отличную боевую выучку и мастерство. Это как никогда востребовано в нынешней непростой военно-политической обстановке, которая складывается вокруг нашей страны.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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