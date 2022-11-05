День военной разведки отмечают в Вооружённых Силах Беларуси

Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси отмечается День военной разведки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она внесла весомый вклад в достижение Великой Победы над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси отмечается День военной разведки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она внесла весомый вклад в достижение Великой Победы над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
Современное поколение воинов-разведчиков достойно продолжает славные боевые традиции своих предшественников, демонстрируя высокий профессионализм, отличную боевую выучку и мастерство. Это как никогда востребовано в нынешней непростой военно-политической обстановке, которая складывается вокруг нашей страны.