Площадь белорусской экспозиции на Китайской международной выставке импорта– около 100 кв. м

Национальная экспозиция Беларуси на Китайской международной выставке импорта в Шанхае. После торжественного открытия павильоны наполнили посетители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новинки пищепрома и космические аппараты: все это представлено на стендах нашей страны. Более двух десятков организаций пищевой промышленности, логистики, науки и образования. Общая площадь белорусской экспозиции – около 100 квадратных метров.

Китайская международная выставка импорта – крупнейшее подобного рода событие на всем континенте. В 2022 году она собрала более двух тысяч экспонентов из 100 стран.