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Площадь белорусской экспозиции на Китайской международной выставке импорта– около 100 кв. м

05 ноября 2022 07:30
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Национальная экспозиция Беларуси на Китайской международной выставке импорта в Шанхае. После торжественного открытия павильоны наполнили посетители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь белорусской экспозиции на Китайской международной выставке импорта– около 100 кв. м-1

Новинки пищепрома и космические аппараты: все это представлено на стендах нашей страны. Более двух десятков организаций пищевой промышленности, логистики, науки и образования.  Общая площадь белорусской экспозиции – около 100 квадратных метров.

Китайская международная выставка импорта – крупнейшее подобного рода событие на всем континенте. В 2022 году она собрала более двух тысяч экспонентов из 100 стран.

Площадь белорусской экспозиции на Китайской международной выставке импорта– около 100 кв. м-4

Напомним, Александр Лукашенко уже направил приветственное видеообращение председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, участникам и гостям форума. Подробности здесь.

# Беларусь-Китай # общество # Фотофакт

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