Град с перепелиное яйцо и упавшие деревья. На Гродно обрушилась непогода

Новости Беларуси. Гроза, град и шквалистый ветер. Вечером 23 июня на раскаленный от жары Гродно обрушилась непогода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Гроза, град и шквалистый ветер. Вечером 23 июня на раскаленный от жары Гродно обрушилась непогода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основной удар стихии пришелся на областной центр и Гродненский район. В некоторых местах затопило проезжую часть, много упавших деревьев.
Вот это смогли снять очевидцы возле военного госпиталя. В деревне недалеко от города дерево серьезно повредило крышу жилого дома. Сотрудники гродненского МЧС совместно с другими службами выезжали по шести адресам на распиловку упавших деревьев.
Может быть побит рекорд, который держался более 55 лет. Сколько ещё продержится аномальная жара в Беларуси?
Тем временем в соцсетях жители делятся фотографиями, где виден размер града. Он с перепелиное яйцо.