Прямой эфир

Град с перепелиное яйцо и упавшие деревья. На Гродно обрушилась непогода

24 июня 2021 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гроза, град и шквалистый ветер. Вечером 23 июня на раскаленный от жары Гродно обрушилась непогода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Град с перепелиное яйцо и упавшие деревья. На Гродно обрушилась непогода-1

Основной удар стихии пришелся на областной центр и Гродненский район. В некоторых местах затопило проезжую часть, много упавших деревьев.

Град с перепелиное яйцо и упавшие деревья. На Гродно обрушилась непогода-4

Вот это смогли снять очевидцы возле военного госпиталя. В деревне недалеко от города дерево серьезно повредило крышу жилого дома. Сотрудники гродненского МЧС совместно с другими службами выезжали по шести адресам на распиловку упавших деревьев.

Может быть побит рекорд, который держался более 55 лет. Сколько ещё продержится аномальная жара в Беларуси?

Град с перепелиное яйцо и упавшие деревья. На Гродно обрушилась непогода-7

Тем временем в соцсетях жители делятся фотографиями, где виден размер града. Он с перепелиное яйцо.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Из-за аномальной жары экстренные службы переведены на особый режим работы
24 июня 2021 08:06

Из-за аномальной жары экстренные службы переведены на особый режим работы

Может быть побит рекорд, который держался более 55 лет. Сколько ещё продержится аномальная жара в Беларуси?
24 июня 2021 07:54

Может быть побит рекорд, который держался более 55 лет. Сколько ещё продержится аномальная жара в Беларуси?

Отстаёт от уровня региона. Александр Лукашенко посещает Свислочский район
24 июня 2021 07:38

Отстаёт от уровня региона. Александр Лукашенко посещает Свислочский район