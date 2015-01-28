В Гомеле 24-летняя помощник воспитателя детсада запугивала малышей шприцем – родители обратились в прокуратуру

Новости Беларуси. Острый метод воспитания. Весьма неожиданный педагогический прием взяла на вооружение 24-летняя помощница воспитателя одного из детских садов Гомеля. Для того, чтобы утихомирить малышей, она грозила им шприцем. Однако родители дошколят считают, что их детям делали уколы, и обратились в прокуратуру с просьбой разобраться. Правда, о внеплановых процедурах известно пока только со слов трёхлетних малышей. В деле разбирался корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Добриян, СТВ:

Вечером дети из одной ясельной группы рассказали своим родителям одну и ту же забавную историю о том, как им в детском саду делали уколы. Утром же эта история стала поводом для разбирательства в кабинете заведующей. Молодая помощница воспитателя сначала всё отрицала, потом созналась: уколы делала, но обычной шариковой ручкой. В такую версию родители не поверили. Позже стало ясно: уколы делались настоящим шприцем, правда, как утверждает помощница воспитательницы, без иголки. Этот шприц сегодня уже приобщён к материалам проверки.

То что нянечка вообще не должна была укладывать детей спать, а уж тем более пугать детей уколами и шприцем, ясно всем. Превышение должностных обязанностей никто не скрывает. Помощник воспитателя уже уволена по соглашению сторон. Дисциплинарное наказание понесла и заведующая.

Но сейчас главный вопрос - были ли сделаны реальные уколы. Ведь инъекции запросто могли стать источником заражения или других последствий для детских организмов.

Владимир Токаревский, старший помощник прокурора Гомеля:

Проводится проверка прокуратурой Гомельского района. Материал изучен. Вчера даны конкретные указания на проведение дополнительных экспертиз для определения степени тяжесть телесных повреждений, одновременно по механизму их причинения.

Родители, обратившиеся в прокуратуру, изложить своё видение проблемы на камеру отказались, по телефону же пояснили: «из нас пытаются сделать паникёров, а инцидент замять».

Говорить о произошедшем действительно не хотят. И не только в Гомеле. От официальных комментариев в системе образования отказались решительно все: от заведующей детсада до чиновников в министерских кабинетах, сославшись на то, что проверка не окончена.

Что говорить: о произошедшем не знает подавляющее большинство родителей, чьи дети каждый день посещают это дошкольное учреждение.

Тамара Киреева, бабушка воспитанника:

Воспитатели, может нам повезло, великолепные. Я бабушка, но я оставляла, как с собой.

Наталья Козенцева, мама:

У нас замечательные воспитатели и няни. Детей оставляем спокойно, без всяких плохих эмоций. Даже мысли не возникало в голове, что может что-то плохое случиться. Все здорово, замечательно на самом деле.

Ясли-сад действительно один из лучших в районе. Ни одного отрицательного отзыва мы не услышали.

Колола или не колола - в любом случае прививка гомельским дошкольным учреждением уже сделана: в ближайшее время пройдёт тотальная проверка кадров на соответствие занимаемых должностей. Инициатором стала прокуратура.