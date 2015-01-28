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В Минске 28 января часть района «Юго-Запад» осталась без света января часть района «Юго-запад» осталась без света

28 января 2015 07:51
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Новости Беларуси. В Минске 28 января часть района «Юго-Запад» осталась без света. На улице Алибегова помимо жилых домов, электричества не было в школах и детских садах. По предварительной версии произошла авария на трансформаторной подстанции. Сейчас подача электроэнергии практически восстановлена. 

Минчане:
— С восьми утра. Это не первый раз у нас уже.
— Неделю или полторы назад тоже свет пропадал. 

Кроме того, сегодня утром проблемы с подачей электроэнергии испытали жители на улице Гурского. Там также без света остались детские сады и школы. Электроснабжение уже восстановлено. Причина аварии выясняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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