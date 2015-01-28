В Минске 28 января часть района «Юго-Запад» осталась без света января часть района «Юго-запад» осталась без света

Новости Беларуси. В Минске 28 января часть района «Юго-Запад» осталась без света. На улице Алибегова помимо жилых домов, электричества не было в школах и детских садах. По предварительной версии произошла авария на трансформаторной подстанции. Сейчас подача электроэнергии практически восстановлена.

Минчане:

— С восьми утра. Это не первый раз у нас уже.

— Неделю или полторы назад тоже свет пропадал.

Кроме того, сегодня утром проблемы с подачей электроэнергии испытали жители на улице Гурского. Там также без света остались детские сады и школы. Электроснабжение уже восстановлено. Причина аварии выясняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.