Новости Беларуси. Заготовку леса в Беларуси будет контролировать электронная система. По словам специалистов, для этого необходимо создать компьютерную базу, которая покроет всю территорию страны и поделит ее на квадраты. В электронном виде будут отображаться время рубки и вывоз древесины в том или ином районе. Отслеживать весь процесс можно будет в режиме онлайн. Кроме того, для заготовки леса будут заполняться электронные накладные, что поможет сэкономить время и средства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Новиков, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

Можно на стадии назначения рубки увидеть, насколько обоснована и в соответствии с законодательством назначается рубка. Это раз. Два — это когда назначается рубка и она производится, и перемещается древесина с этой рубки. Но надо учесть, что в электронном виде видно это насаждение.