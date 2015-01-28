Российский миллиардер Роман Абрамович женился на Дарье Жуковой, матери своих детей

Новости России. Миллиардер Роман Абрамович женился на дочери предпринимателя Александра Жукова Дарье. И произошло радостное событие несколько лет назад.



Эту сенсационную новость распространило издание The Wall Street Journal. В интервью газете Жукова заявила, что они поженились с владельцем лондонского "Челси" российским миллиардером Романом Абрамовичем несколько лет назад.

Роман и Дарья познакомилась в 2005 году. Ранее в прессе Жукову называли «подругой миллионера» или «матерью двоих детей Абрамовича».

Сейчас у Абрамовича и Жуковой двое детей. В 2009 году у пары родился сын Аарон Александр, в 2013-м – дочь Лея. У бизнесмена уже семеро детей от разных браков.

Напомним, в конце прошлого года мировые СМИ облетела новость, что возлюбленная Абрамовича променяла олигарха на актера Ди Каприо.

Папарацци даже запечатлели девушку в объятиях актера. Но спустя некоторое время представители Абрамовича эту информацию опровергли. Подробности здесь.

Интрижки на стороне – далеко не редкость. Часть из них так и остаются тайной изменщика, но знаменитым людям в этом плане не повезло. Ведь они всегда на виду. Насколько выгодно газетам публиковать личную жизнь знаменитостей? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из видео.