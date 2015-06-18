Новости Беларуси. В Гомеле 18 июня развернется рыцарский полевой лагерь. Средневековое шоу организуют студенты Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Так они отметят юбилей учреждения. Празднования завершит торжественное собрание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 85-летием со дня основания ВУЗа коллектив Гомельского государственного университета поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Сегодня ВУЗ стал крупным научным и образовательным центром Полесского региона. Его выпускники плодотворно работают во многих сферах экономики нашей страны.