Новости по тегу #Рыцари

Историко-спортивные клубы пользуются спросом как среди юношей, так и среди девушек. Они открывают совершенно новые виды спорта.
Рыцари из Беларуси, России, Украины и Литвы блеснут мастерством на турнире под Минском. Международный фестиваль «Белый замок» открывается сегодня.
Выступления силачей, захватывающие рыцарские турниры и зрелищное конное шоу организаторы подготовили специально для сильной половины, чтобы показать, что мужчины всегда были защитниками Отечества.
К 600-летию самой крупной битвы Средневековья там проведут реконструкцию сражения. Но стартовало средневековое шоу в Минске.
В мраморный зал Дворца детей и молодёжи сегодня сбегались на звуки волынки.
В районном центре Могилёвской области соберутся 20 рыцарских клубов, музыкальные, танцевальные и театральные группы, а также народные умельцы.
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