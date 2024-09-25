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Новости по тегу #Рыцари

Последователи рыцарей и настоящие бойцы: чему учат в историко-спортивных клубах
25 сентября 2024 14:18

Последователи рыцарей и настоящие бойцы: чему учат в историко-спортивных клубах

В Гомеле 18 июня развернется рыцарский полевой лагерь
18 июня 2015 07:19

В Гомеле 18 июня развернется рыцарский полевой лагерь

17 июня 2014 13:30

Полное боевое снаряжение рыцаря ВКЛ 16-го века нашли в Беларуси археологи

Белорусы Константин Дударев и Виктор Шевцов рассказали, как они создают рыцарские доспехи, и показали свою мастерскую
25 марта 2014 06:36

Белорусы Константин Дударев и Виктор Шевцов рассказали, как они создают рыцарские доспехи, и показали свою мастерскую

В Гродно проходит фестиваль славянских единоборств
11 мая 2013 17:03

В Гродно проходит фестиваль славянских единоборств

02 июня 2012 19:02

Рыцарский турнир в Полоцке 2 июня 2012

Международный фестиваль «Белый замок» под Минском: рыцарские сражения, показ мод, исторические танцы и соревнования лучников
17 марта 2012 16:58

Международный фестиваль «Белый замок» под Минском: рыцарские сражения, показ мод, исторические танцы и соревнования лучников

19 августа 2011 09:10

Международный рыцарский турнир открывается под Минском

27 февраля 2011 15:42

В Силичах возродили эпоху Средневековья

Белорусские рыцари от Минской ратуши отправились в польский Грюнвальд
09 июля 2010 16:03

Белорусские рыцари от Минской ратуши отправились в польский Грюнвальд

13 марта 2010 14:07

Фото. Международный средневековый фестиваль «Меч храма» в Минске. Накануне

15 августа 2008 07:51

Праздник средневековой культуры "Рыцарский фэст" открывается в Мстиславле