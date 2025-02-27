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Марков: Мининформ заблокировал доступ к более 3150 деструктивным интернет-ресурсам за 2024-й

27 февраля 2025 11:34
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Доверие к государственным СМИ у белорусов за последние пять лет выросло более чем на 21 %, а информационный продукт стал более качественным и разнообразным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марков: Мининформ заблокировал доступ к более 3150 деструктивным интернет-ресурсам за 2024-й-2

Об этом шла речь на заседании итоговой коллегии профильного ведомства. Сегодня в стране действует 1 139 СМИ, в том числе 71 сетевое издание. На территории Беларуси распространяется более двух тысяч иностранных медиа. Однако открытость информационного пространства не означает вседозволенность. 

Марков: Мининформ заблокировал доступ к более 3150 деструктивным интернет-ресурсам за 2024-й-4

Марат Марков, министр информации Беларуси:
Когда мы говорим о качестве работы, нельзя забывать, что, помимо пряников, Министерство информации обязано использовать еще и кнут. К сожалению, но это приходится делать, потому что никто информационную борьбу не отменял. И те миллионы и миллиарды, которые вкладываются в то, чтобы расшатать ситуацию в Беларуси, вы об этом знаете. Сейчас USAID немножко прищемили – и сразу появились цифры, которые вкладывались, в том числе на борьбу против Беларуси. Так вот Министерство информации за 2024 год заблокировало доступ к более чем к 3 150 интернет-ресурсам, которые были деструктивной направленности.

# Марат Марков # СМИ Беларуси

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