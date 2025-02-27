«ШАГ» – и ты активный гражданин. Узнали об республиканском проекте для школьников

Наталья Котович, начальник Центра социальной, воспитательной и идеологической работы ГУО «Академия образования»: Идея пришла оттого, что с нашими детьми нужно работать по-новому. Нужно искать новые формы, методы работы, которые будут для них привлекательны. Этот проект реализуется в рамках информационных часов каждый четвертый четверг месяца, то есть ежемесячно. Основной его идеей является, конечно, воспитание гражданина и патриота нашей страны, формирование социальной ответственности у наших молодых людей.

Наталья Котович:

Содержательно он включает три этапа, три так называемых шага. Первый шаг – мы узнаем, когда ребята знакомятся с информацией по какой-то проблеме, в данном случае это будет проблема здорового образа жизни. Второй шаг – мы размышляем, когда они учатся высказывать собственное мнение, анализировать, делать выводы. И третий шаг – мы действуем, когда на основе информации, выработки неких мнений ребята вырабатывают собственные инициативы.

Вся эта работа в итоге не пропадает просто так. Все размещается на сайте каждого учреждения образования. Ребята вместе с педагогами совершают девять шагов по девяти учебным месяцам в году. И в конце учебного года они создадут своеобразное «дерево инициатив», а лучшие проекты, где отражена идея, конкретные действия, которые ребята предложили и реализовали, будут отобраны на республиканском уровне, и будет создана интерактивная карта.