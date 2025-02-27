Лукашенко рассказал о предстоящей встрече с Путиным в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что планирует на следующей неделе визит в столицу Российской Федерации, где проведет переговоры с Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в четверг, 27 февраля, во время интервью американскому блогеру Марио Науфалу, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Марио Науфал задал вопрос Александру Лукашенко обсуждал ли он с Владимиром Путиным во время недавних контактов тему предстоящей сделки между Украиной и Америкой по редкоземельным металлам, а также делился ли российский лидер впечатлениями после телефонного разговора с Дональдом Трампом. Президент Беларуси ответил, что главам государств удалось только в общих чертах затронуть эти темы.

Александр Лукашенко добавил, что во время встречи через неделю в Москве подробно и детально лидеры двух государств обсудят эти вопросы. «По телефону мы на это и сослались, что мы встретимся и обсудим все вопросы в деталях», – сказал Президент Беларуси.