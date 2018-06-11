«В глазах этих детей вы можете видеть настоящую Сирию, которая хочет мира». Что говорят сирийские дети, отдохнувшие в «Зубрёнке»

Новости Беларуси. Первая смена в знаменитом лагере «Зубренок» стала особенной для 150 ребят из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они учатся в дамасской школе для детей, которые потеряли родителей во время войны. Средства на отдых выделили из резервного фонда Президента по поручению главы государства.

Две недели в Беларуси пролетели как один миг: развлечения, спортивные активности, медицинские процедуры, а также 3-дневная экскурсия в столицу. Привыкли ребята и к белорусским вожатым. Так что прощание в аэропорту далось непросто. Дети из Сирии:

Беларусь очень красивая, понравился лагерь. Хороший распорядок дня. В Минске очень чистые улицы. Больше всего запомнилась поездка в Минск: аквапарк, дельфинарий, зоопарк.

Больше всего впечатлила библиотека, но даже не книги, в вид, который открывается сверху.

Вялікі дзякуй вам, Аляксандр Лукашэнка, за адносіны да нас! Прывітанне із Сірыі.



Очень хотел бы вернуться в Беларусь. Очень красивое озеро Нарочь. В Беларуси немного скучаю по Сирии, но здесь еще месяц провел бы.