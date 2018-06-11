«В глазах этих детей вы можете видеть настоящую Сирию, которая хочет мира». Что говорят сирийские дети, отдохнувшие в «Зубрёнке»
Новости Беларуси. Первая смена в знаменитом лагере «Зубренок» стала особенной для 150 ребят из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они учатся в дамасской школе для детей, которые потеряли родителей во время войны.
Средства на отдых выделили из резервного фонда Президента по поручению главы государства.
Две недели в Беларуси пролетели как один миг: развлечения, спортивные активности, медицинские процедуры, а также 3-дневная экскурсия в столицу. Привыкли ребята и к белорусским вожатым. Так что прощание в аэропорту далось непросто.
Дети из Сирии:
Беларусь очень красивая, понравился лагерь. Хороший распорядок дня. В Минске очень чистые улицы. Больше всего запомнилась поездка в Минск: аквапарк, дельфинарий, зоопарк.
Больше всего впечатлила библиотека, но даже не книги, в вид, который открывается сверху.
Вялікі дзякуй вам, Аляксандр Лукашэнка, за адносіны да нас! Прывітанне із Сірыі.
Очень хотел бы вернуться в Беларусь. Очень красивое озеро Нарочь. В Беларуси немного скучаю по Сирии, но здесь еще месяц провел бы.
Хани Марави, руководитель делегации:
Ребята знали, что в Беларуси их ждет очень хороший отдых. И поездка сюда для них была стимулом, чтобы хорошо учиться. Сюда приехали лучшие ученики, и для них это стало подарком к концу учебного года. В глазах этих детей вы можете видеть настоящую Сирию, которая хочет мира.
Беларусь миролюбивая. И, конечно, мы очень ценим добрые отношения с вашей страной на высшем уровне, которые позволили организовать этот отдых.
Напомним, наша страна впервые приняла детей из Сирии в 2017 году. Здесь провели незабываемые каникулы больше 200 ребят. Разработать программы отдыха и оздоровления на регулярной основе тогда предложил Александр Лукашенко.
Всего этим летом в Беларусь приедут 300 сирийских детей. Вторую группу в «Зубренке» ждут уже вечером 11 июня.