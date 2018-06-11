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«В глазах этих детей вы можете видеть настоящую Сирию, которая хочет мира». Что говорят сирийские дети, отдохнувшие в «Зубрёнке»

11 июня 2018 14:30
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Новости Беларуси. Первая смена в знаменитом лагере «Зубренок» стала особенной для 150 ребят из Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все они учатся в дамасской школе для детей, которые потеряли родителей во время войны.

Средства на отдых выделили из резервного фонда Президента по поручению главы государства.

«В глазах этих детей вы можете видеть настоящую Сирию, которая хочет мира». Что говорят сирийские дети, отдохнувшие в «Зубрёнке»-1

Две недели в Беларуси пролетели как один миг: развлечения, спортивные активности, медицинские процедуры, а также 3-дневная экскурсия в столицу. Привыкли ребята и к белорусским вожатым. Так что прощание в аэропорту далось непросто.

Дети из Сирии:

«В глазах этих детей вы можете видеть настоящую Сирию, которая хочет мира». Что говорят сирийские дети, отдохнувшие в «Зубрёнке»-4

Беларусь очень красивая, понравился лагерь. Хороший распорядок дня. В Минске очень чистые улицы. Больше всего запомнилась поездка в Минск: аквапарк, дельфинарий, зоопарк.

«В глазах этих детей вы можете видеть настоящую Сирию, которая хочет мира». Что говорят сирийские дети, отдохнувшие в «Зубрёнке»-7

Больше всего впечатлила библиотека, но даже не книги, в вид, который открывается сверху.

«В глазах этих детей вы можете видеть настоящую Сирию, которая хочет мира». Что говорят сирийские дети, отдохнувшие в «Зубрёнке»-10

Вялікі дзякуй вам, Аляксандр Лукашэнка, за адносіны да нас! Прывітанне із Сірыі.

«В глазах этих детей вы можете видеть настоящую Сирию, которая хочет мира». Что говорят сирийские дети, отдохнувшие в «Зубрёнке»-13


Очень хотел бы вернуться в Беларусь. Очень красивое озеро Нарочь. В Беларуси немного скучаю по Сирии, но здесь еще месяц провел бы.

«В глазах этих детей вы можете видеть настоящую Сирию, которая хочет мира». Что говорят сирийские дети, отдохнувшие в «Зубрёнке»-15

Хани Марави, руководитель делегации:
Ребята знали, что в Беларуси их ждет очень хороший отдых. И поездка сюда для них была стимулом, чтобы хорошо учиться. Сюда приехали лучшие ученики, и для них это стало подарком к концу учебного года. В глазах этих детей вы можете видеть настоящую Сирию, которая хочет мира.

Беларусь миролюбивая. И, конечно, мы очень ценим добрые отношения с вашей страной на высшем уровне, которые позволили организовать этот отдых.

Напомним, наша страна впервые приняла детей из Сирии в 2017 году. Здесь провели незабываемые каникулы больше 200 ребят. Разработать программы отдыха и оздоровления на регулярной основе тогда предложил Александр Лукашенко.

Всего этим летом в Беларусь приедут 300 сирийских детей. Вторую группу в «Зубренке» ждут уже вечером 11 июня.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Хани Марави # Фотофакт

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