Единые рецептуры и цены. Неделя белорусской кухни стартовала в Минске

Новости Беларуси. Холодник, мачанка, лапуны с грудинкой и березовый сок. В Минске стартовала Неделя белорусской кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Признак аппетитных семи дней – единая рецептура и цена не зависимо от типа и класса объекта. Всего в гастрономической акции участвуют почти 80 столичных кафе и ресторанов.

Отметим, наша кухня – одна из самых вкусных и разнообразных на континенте. Она сочетает в себе рецепты из мяса, овощей, бобовых, грибов, рыбы, молочных продуктов, ягод и приправ – всё натуральное и сытное.