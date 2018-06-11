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Единые рецептуры и цены. Неделя белорусской кухни стартовала в Минске

11 июня 2018 12:51
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Новости Беларуси. Холодник, мачанка, лапуны с грудинкой и березовый сок. В Минске стартовала Неделя белорусской кухни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единые рецептуры и цены. Неделя белорусской кухни стартовала в Минске-1

Единые рецептуры и цены. Неделя белорусской кухни стартовала в Минске-3

Признак аппетитных семи дней – единая рецептура и цена не зависимо от типа и класса объекта. Всего в гастрономической акции участвуют почти 80 столичных кафе и ресторанов.

Отметим, наша кухня – одна из самых вкусных и разнообразных на континенте. Она сочетает в себе рецепты из мяса, овощей, бобовых, грибов, рыбы, молочных продуктов, ягод и приправ – всё натуральное и сытное.

# Еда # общество # Фотофакт

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