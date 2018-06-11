В Беларуси на неделе с 12 по 17 июня будет тепло и дождливо

Новости Беларуси. На этой неделе в Беларуси ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Как сообщает Белгидромет, 12 июня ночью на большей части республики, а днём по востоку страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы.

Ветер прогнозируется ночью неустойчивый, днём – западный умеренный с переходом во время гроз в порывистый. Ночью и утром столбик термометра будет показывать +10… +16°С, днём столбик термометра поднимется до +19… +25°С. По юго-востоку страны будет немного теплее. Ночью ожидается до +17-18°С, днём до +26… +28°С.

13 и 14 июня в Беларуси будет переменная облачность, в основном без осадков. По югу отдельных районах могут пройти кратковременные дожди с грозами. Ветер умеренный, при грозах – порывистый. Ночью температура понизится до +8… +14°С, днём возрастёт до +20… +28°С.

15 июня практически без осадков, только на западных территориях страны ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью прогнозируется от +9°С до +16°С. Днём воздух прогреется до +22… +29°С, но в западных районах, где ожидается высокая облачность, будет прохладнее: от +18°С до +21°С.

16 и 17 июня в некоторых районах пройдут дожди, возможны грозы. Ночью прогнозируется +12… +18°С, на восточных территориях будет +9… +11°С. Днём потеплеет до +21… +28°С, по югу страны ожидается до +30-31°С.