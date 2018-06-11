«Две недели идёт хорошая продажа». На Комаровском рынке продают до 50 тонн клубники в день

Новости Беларуси. До 50 тонн клубники продают за день в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это только на Комаровском рынке. Такую цифру сегодня, 11 июня, назвали в Мингорисполкоме.

Особенно длинные очереди к прилавкам за свежим урожаем выстраиваются в выходные дни. Привлекает покупателей и цена на товар. Начальная – меньше 1,5 рубля за килограмм. Повышенный спрос сейчас также на черешню и белорусский молодой картофель. Партии товара на Комаровку привозят ежедневно, и каждая из них проходит тщательную проверку в лаборатории.

Николай Хмельницкий, генеральный директор минского Комаровского рынка:

Если идет большая партия машин, лаборатория работает на въезде. Берет сразу пробу, чтобы быстрее сделать анализ товара и быстрее разрешить продажу.

Две недели идет хорошая продажа клубники. На сегодняшний день до 180 торговых мест предоставляем для продажи этой прекрасной белорусской ягоды.

Сегодня в мэрии обсудили и ряд других вопросов, касающихся жизни большого города. К примеру, демонтаж рекламных конструкций на проспекте Победителей. Многие из них устарели и смотрятся негармонично. Большую часть из них реставрируют, а некоторые заменят на новые.