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«Две недели идёт хорошая продажа». На Комаровском рынке продают до 50 тонн клубники в день

11 июня 2018 12:40
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Новости Беларуси. До 50 тонн клубники продают за день в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это только на Комаровском рынке. Такую цифру сегодня, 11 июня, назвали в Мингорисполкоме.

«Две недели идёт хорошая продажа». На Комаровском рынке продают до 50 тонн клубники в день-1

Особенно длинные очереди к прилавкам за свежим урожаем выстраиваются в выходные дни. Привлекает покупателей и цена на товар. Начальная – меньше 1,5 рубля за килограмм. Повышенный спрос сейчас также на черешню и белорусский молодой картофель. Партии товара на Комаровку привозят ежедневно, и каждая из них проходит тщательную проверку в лаборатории.

«Две недели идёт хорошая продажа». На Комаровском рынке продают до 50 тонн клубники в день-4

Николай Хмельницкий, генеральный директор минского Комаровского рынка:
Если идет большая партия машин, лаборатория работает на въезде. Берет сразу пробу, чтобы быстрее сделать анализ товара и быстрее разрешить продажу.

Две недели идет хорошая продажа клубники. На сегодняшний день до 180 торговых мест предоставляем для продажи этой прекрасной белорусской ягоды.

Сегодня в мэрии обсудили и ряд других вопросов, касающихся жизни большого города. К примеру, демонтаж рекламных конструкций на проспекте Победителей. Многие из них устарели и смотрятся негармонично. Большую часть из них реставрируют, а некоторые заменят на новые.

# Торговля в Беларуси # общество # Николай Хмельницкий # Фотофакт

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