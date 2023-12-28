Более 300 детей со всей страны собрала инициатива «В Новый год – с «Белой Русью» в Минске

В эти дни вся страна стремится делать добро, чтобы ни один ребенок не остался обделенным, не почувствовал себя одиноким. Несколько сотен мальчишек и девчонок из всех регионов объединила инициатива «В Новый год – с «Белой Русью», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Р оманов, председатель партии и общественного объединения « Б елая Р усь»: Это не единичная акция. Мы проводим такого рода мероприятия во всех регионах нашей страны, во всех областях, во всех районах. Активисты общественного объединения «Белая Русь» проводят мероприятия в рамках нашей акции «В Новый год – с «Белой Русью».

Екатерина Панфилова, ведущий специалист Брестской областной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

В этом году мы привезли 40 детей. Это в принципе максимальное количество, которое мы могли взять с собой. И надо сказать, что желающих масса. И это такое хорошее подспорье именно для вступления в ряды нашего общественного объединения, потому что работа с детьми и вообще с разными социальными группами – это одно из основных направлений нашего общественного объединения. Дети – это наше будущее, это наше все. Мы действительно много и сил, и средств, и человеческих ресурсов направляем именно на работу с молодежью и детьми.

Детство у маленьких белорусов должно быть счастливым. Их улыбки и радость – самый главный подарок для взрослых.