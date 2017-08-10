В галерее «Университет культуры» открыли выставку песочной графики

Новости Беларуси. Уникальная выставка песочной графики открылась в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Как видим, здесь можно не только увидеть картины, но и самому почувствовать себя художником.

Галерея «Университет культуры» собрала лучшие картины сорока художников из пяти стран мира. Это фотографии, которые запечатлели готовые рисунки на песке. Один из залов интерактивный, где любой желающий может проявить свои художественные таланты. Организаторы пригласили на открытие воспитанников 7 детских домов Минска, чтобы пообщаться с авторами и самим порисовать.

Павел Сапотько, директор Художественной галереи «Университет культуры»:

Совершенно потрясающие работы, уникальная техника, для нашей галереи это впервые, но и конечно же приятно, что она сразу же захватила несколько стран и проходит в международном контексте.