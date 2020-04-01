В ГАИ рассказали о водительских удостоверениях международного образца. Их начнут выдавать в Беларуси

Новости Беларуси. Вопрос по разделению оплаты техосмотра и дорожного налога долгоиграющий и до сих пор не решен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается апрельских изменений, есть еще одна новость для водителей. Со 2 апреля в Беларуси начнут выдавать водительские удостоверения международного образца.

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:

До настоящего времени на территории Республики Беларусь выдавались национальные водительские удостоверения. Они действительны на территории всех стран, которые участвовали в подписании Венской конвенции о дорожном движении.

Однако есть страны, которые не участвовали в подписании этой конвенции. Для того, чтобы там управлять автомобилем, люди, уезжающие в эти страны, могут обратиться в Госавтоинспекцию для получения соответствующего водительского удостоверения.