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В ГАИ рассказали о водительских удостоверениях международного образца. Их начнут выдавать в Беларуси

01 апреля 2020 19:01
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Новости Беларуси. Вопрос по разделению оплаты техосмотра и дорожного налога долгоиграющий и до сих пор не решен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси с 1 апреля отменён сертификат о прохождении техосмотра. Как реагируют водители

В ГАИ рассказали о водительских удостоверениях международного образца. Их начнут выдавать в Беларуси-1

Что касается апрельских изменений, есть еще одна новость для водителей. Со 2 апреля в Беларуси начнут выдавать водительские удостоверения международного образца.

В ГАИ рассказали о водительских удостоверениях международного образца. Их начнут выдавать в Беларуси-4

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
До настоящего времени на территории Республики Беларусь выдавались национальные водительские удостоверения. Они действительны на территории всех стран, которые участвовали в подписании Венской конвенции о дорожном движении.

Однако есть страны, которые не участвовали в подписании этой конвенции. Для того, чтобы там управлять автомобилем, люди, уезжающие в эти страны, могут обратиться в Госавтоинспекцию для получения соответствующего водительского удостоверения.

В ГАИ рассказали о водительских удостоверениях международного образца. Их начнут выдавать в Беларуси-7

# Автомобили # общество # Юлия Стриго # Станислав Соловей # Фотофакт

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