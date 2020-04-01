Подкладывали во время киносеансов, разбрасывали по улицам. Какими способами распространяли листовки во время войны
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Подпольщики организовали, в полном смысле слова, медиасеть. Количество листовок увеличивалось, качество повышалось.
Светлана Филипович, научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Порой даже очень хитрыми способами они это делали. Например, во время киносеансов или в театрах подкладывали людям листовки и газеты в карманы. Иногда партизаны переодевались в немецкую форму и, быстро проезжая по населенному пункту, разбрасывали свои партизанские листовки, газеты для населения.