МИД вернул 5300 белорусов на родину. Откуда ещё прилетят наши граждане?

Новости Беларуси. Белорусских граждан продолжают возвращать на родину из других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сложные вопросы МИД нашей страны решает вместе с зарубежными коллегами.

Известно, что в Беларусь с момента действия ограничительных мер из разных уголков планеты вернулись 5300 наших соотечественников. На ближайшие дни запланирован вылет белорусов из Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас дипломаты уточняют списки людей, которые в данный момент находятся на Шри-Ланке, в Непале, Бангладеш, на Мальдивах, во Вьетнаме и в Индии.