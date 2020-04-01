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МИД вернул 5300 белорусов на родину. Откуда ещё прилетят наши граждане?

01 апреля 2020 17:46
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Новости Беларуси. Белорусских граждан продолжают возвращать на родину из других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сложные вопросы МИД нашей страны решает вместе с зарубежными коллегами.

МИД вернул 5300 белорусов на родину. Откуда ещё прилетят наши граждане?-1

Известно, что в Беларусь с момента действия ограничительных мер из разных уголков планеты вернулись 5300 наших соотечественников. На ближайшие дни запланирован вылет белорусов из Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас дипломаты уточняют списки людей, которые в данный момент находятся на Шри-Ланке, в Непале, Бангладеш, на Мальдивах, во Вьетнаме и в Индии.

МИД вернул 5300 белорусов на родину. Откуда ещё прилетят наши граждане?-4

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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