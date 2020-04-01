«Все они были в военной форме, в белых шубах. Карпов говорит: «Вот она, советская власть в тылу врага»

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Через линию фронта перешли десятки спецотрядов: «Боевой», «Вторые», «Третьи», «Неуловимые». Немногочисленные, по 8-9 человек, они обладали самым главным – специалистами по агентурной, диверсионной работе, конспирации, штатными радистами. То есть тем, чего так не хватало самопроизвольно собравшимся ополченцам. Организованность, которую почувствовали немцы в действиях партизан, создавали десятки таких спецотрядов.

Геннадий Мрочек, ветеран спецгруппы «Артур» НКГБ СССР:

Их забросили, а мы уже были местные.