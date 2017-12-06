В ГАИ рассказали, как разбирают ДТП со сбитыми пешеходами

У многих складывается впечатление, что презумпция невиновности всегда при ДТП сохраняется за пешеходом, а за водителем – презумпция виновности. Разъяснил вопрос в программе «Большой город» начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Стоит напомнить гражданам, что автомобиль является объектом повышенной опасности. Поэтому к транспортному средству всегда будет пристальное внимание. При разборе каждого ДТП в таких моментах проводятся различные экспертизы, следственные эксперименты. Мог ли водитель увидеть? А может он специально это сделал? Для этого проводится автоэкспертиза, также техническая экспертиза. Возможно, пешеход виноват только в том, что переходил проезжую часть в неположенном месте, но водитель мог его не видеть.

Если сегодня изменить законодательство и сказать, что, если пешеход переходит дорогу, и его сбивают, и водителю за это ничего не будет, я не уверен, что у нас очень много всех нормальных людей, которые смогут потом вести себя правильно, не сбивая этих пешеходов. Есть человеческий фактор «Я знаю, что мне ничего за это не будет», «А почему бы и нет?». Не исключаете такой вариант, что такие люди найдутся?

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