Сообщают ли участники дорожного движения в ГАИ о пьяных водителях?

В программе «Большой город» рассказали, получают ли сотрудники Госавтоинспекции информацию о неадекватном поведении водителя на дороге от других участников дорожного движения и чем удивляет Беларусь соседние страны.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Да. Очень много у нас предоставляют этой информации. Сегодня мы имеем большую раскрываемость по поводу управления транспортным средством в алкогольном опьянении. Большая работа проводится. Законодатель сделал так, что при повторном задержании – конфискация транспортного средства и уголовная ответственность.

Недавно я был на семинаре в соседнем государстве, и мы обсуждали эту тему. Они были очень удивлены, что у нас в Беларуси мы такими темпами снижаем травматизм из-за таких нерадивых водителей. Они были очень удивлены, что у нас за повторное нарушение такая жесткая мера.

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