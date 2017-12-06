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Сообщают ли участники дорожного движения в ГАИ о пьяных водителях?

06 декабря 2017 06:52
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В программе «Большой город» рассказали, получают ли сотрудники Госавтоинспекции информацию о неадекватном поведении водителя на дороге от других участников дорожного движения и чем удивляет Беларусь соседние страны.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Да. Очень много у нас предоставляют этой информации. Сегодня мы имеем большую раскрываемость по поводу управления транспортным средством в алкогольном опьянении. Большая работа проводится. Законодатель сделал так, что при повторном задержании – конфискация транспортного средства и уголовная ответственность.
Недавно я был на семинаре в соседнем государстве, и мы обсуждали эту тему. Они были очень удивлены, что у нас в Беларуси мы такими темпами снижаем травматизм из-за таких нерадивых водителей. Они были очень удивлены, что у нас за повторное нарушение такая жесткая мера.

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# общество # ГАИ # Сергей Зараник

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