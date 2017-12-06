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ГАИ: с начала года оштрафованы 60 тысяч минчан за неправильный переход дороги

06 декабря 2017 06:56
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Порой мы видим пешеходов, которые могут переходить дорогу в наушниках, надев капюшон и не посмотрев ни направо, ни налево. Но на каждый перекресток не поставишь сотрудника ГАИ. Какова статистика наказаний пешеходов, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
На сегодня около 60 тысяч по Минску с начала года оштрафованы за неправильный переход. Но, учитывая, что у нас более двухмиллионный город, работа с данной категорией людей у нас проводится. Цифры по сравнению с прошлыми годами уменьшаются.
По безопасности пешеходов нашу страну и наш город всегда хвалили и ставили в пример. Потому что здесь люди ходят по пешеходному переходу.
Штрафы тоже сейчас немаленькие: заплатить 35-60 рублей за неправильный переход – это существенные деньги.
Пока мы в обществе не научимся друг друга уважать, это ничего не изменит.

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# общество # ГАИ # Сергей Зараник

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