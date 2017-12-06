Как правильно настроить видеорегистратор, чтобы поймать нарушителя: инструкции от ГАИ

Существует категория водителей, которые думают, что к ним недостаточно уважительно относятся на дороге соседние водители. Есть ли управа на «учителей», рассказали в программе «Большой город».

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Любые действия перестроения должны быть безопасны для других участников дорожного движения. Что бы я рекомендовал от себя – это установить в машине видеорегистратор, на котором должны быть уставлены дата, точное время, а еще желательна привязка к GPS. Еще одна рекомендация, кроме фиксации государственного знака: желательно поравняться в данным транспортным средством и зафиксировать водителя этого транспортного средства, лицо. Если уж вы снимаете, то снимайте до конца.

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