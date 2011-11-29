В финале чемпионата мира по программированию среди студентов вузов впервые выступят две белорусские команды – из БГУ и БГУИРа

Новости Беларуси, Минск. Студенты двух минских вузов достойно выступили в полуфинальных состязаниях в Санкт-Петербурге. Вернувшись домой, они уже начали усиленно готовиться к финалу. Он пройдет в мае будущего в Польше.

Студент четвертого курса Университета информатики и радиоэлектроники Алексей Ропан «счастливую» майку теперь наверняка оденет на финал чемпионата мира по программированию. Хотя дело, конечно же, не в приметах. За спиной у Леши в его 21 – немалый багаж Олимпиад по информатике разного уровня. А вот в финал самого важного чемпионата попал с третьей попытки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Ропан, финалист чемпионата мира по программированию среди студентов:

Сейчас, 4 курс, получилось выступить стабильно. Мы решили все, что мы могли решить.



В своем «программистском трио» Леша – не только капитан, но и «кодер». Проще говоря, пишет сами программы. Похвастаться может и преподавательским стажем – вел школьный факультатив по информатике.

Алексей Ропан, финалист чемпионата мира по программированию среди студентов:

То, что профессия программист будет востребована, я уверен. И наш выход в финал – путевка во многие компании.



А вот Игорь Брюков, коллега Алексея по университетской команде, азы программирования начал постигать и того раньше. Причем не на уроках информатики, а в специальном «компьютерном кружке» в родном Гомеле. Уже тогда на тренировки уходило не менее 10 часов в неделю. Включая выходные дни.

Игорь Брюков, финалист чемпионата мира по программированию среди студентов:

Смог поступить туда, куда хотел, могу получать образование, которое хочу, и могу реализовать себя.



Если капитан университетской команды пишет программы, то функция Игоря – придумать непосредственно решение задачи. Сегодня студент третьего курса уже чувствует себя востребованным. И уверен: он еще внесет свою лепту в развитие отечественного программирования.

Игорь Брюков, финалист чемпионата мира по программированию среди студентов:

У меня есть предложения о работе, уже начал свое сотрудничество с одной из фирм.



Математические дилеммы – это по части Даниила Бережнова. Молодой человек еще до университета зарекомендовал себя как сильный математик. Заниматься же программированием начал только на первом курсе. Но в этом то и хитрость. Чтобы добиться командного успеха, необходимо грамотно разделить обязанности.

Даниил Бережнов, финалист чемпионата мира по программированию среди студентов:

Команда у нас более-менее сформировалась летом перед этим курсом. Мы успели съездить на Олимпиаду в Киев. Мы там заняли 4 место, были первыми среди неукраинских команд.



Сегодня Даниил кроме университетских предметов проходит и обучение в одной из серьезных фирм. С перспективой сотрудничества и роста. Коренной минчанин в будущем из белорусской столицы уезжать не планирует. Ведь выбор и дома немалый. Немалый и потенциал.

Даниил Бережнов, финалист чемпионата мира по программированию среди студентов:

Надеюсь, эти успехи дадут нам стимул, дадут основания выступать и дальше в таком же составе и добиваться успехов.



Полуфинал в Санкт-Петербурге позади, однако расслабляться не приходится. Впереди – самое сложное – финальные состязания в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.