Минскводоканал: В Минске реализуется грандиозный проект по 100% переводу Минска на артезианскую воду

Можно ли пить воду из-под крана? И откуда живительная влага поступает на стол потребителю? Эти вопросы хотя бы раз задавал себе каждый из нас. Одни уверены: воду надо обязательно кипятить. Другие парируют: что и так неплохо, ведь в процессе кипячения испаряются нужные организму соли.

Минск ежедневно расходует 800 тысяч кубических метров воды. Городская лаборатория работает семь дней в неделю. Пробы анализируются более чем по пятидесяти пунктам. Нормативы европейские, а по некоторым показателям даже более строгие.

Наталья Грушник, начальник лаборатории УП «Минскводопровод»:

Ежедневно отбираются вторые подъемы наших водозаборов, то есть это вода, которая пойдет уже потребителю. Контролируется она по показателям микробиологическим, органолептическим и, в зависимости от вида источника, еще по группе показателей.

Кроме традиционных способов контроля, специалисты «Минскводоканала» используют автоматизированную диагностику. Этот немецкий помощник - атомно-абсорбционный спектрометр, необходимый для определения наличия тяжелых металлов в воде. А их в столичных водах не обнаружено.

Екатерина Малиновская, лаборант пятого разряда УП «Минскводоканал»:

Он позволяет в течение часа определить в большом количестве проб, взятых с разных точек города, определить наличие элементов. В то время как ручные методы очень трудоемкие, и необходимо затрачивать большое количество реактивов.

Контроль качества воды Минска давно проходит с минимальным использованием реактивов. Ведь загрязнённые пробы нужно утилизировать.

Станция водозабора «Зеленовка» бесперебойно обеспечивает потребителей из артезианских источников. Живительную влагу из всех подземных скважин получают 70% жителей столицы. Такая вода практически не нуждается в дополнительной обработке.

Алла Толяронок, начальник водозабора «Зеленовка»:

Приблизительно насосная станция «Зеленовка» перекачивает 70-75 тысяч кубов в сутки воды. Преимущественно это Первомайский, также Партизанский, Советский район частично.

На один водозабор трудится 38 скважин. Их глубина колеблется от 100 до 300 метров. Все они контролируются дистанционно.

Холмы за забором станции — водоносные скважины. Благодаря земляной шубе насосное оборудование может работать даже при сильном морозе. В среднем такая станция передает потребителю 40 кубов воды в час.

Дмитрий Шабуневич, мастер водозабора «Зеленовка»:

Опускается насосный агрегат на глубину, производит забор, поднимает воду в сборные водоводы, а потом насосными агрегатами на самой станции создается давление, и в сеть потребителю передается вода.

В Минске уже построили две станции обезжелезивания.

Анатолий Черноморец, заместитель начальника производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:

В настоящий момент в городе Минске действует две мощные станции обезжелезивания. В основном это южные направления. И в соответствии с программой «Чистая вода», строятся еще три станции обезжелезивания.

Внедряются инновационные программы. В частности, у нас внедрена технология углевания воды. Мы в этом году уже пользовались этими технологическими приёмами, и вода по органолептическим показателям выглядела значительно лучше.

Три района Минска: Фрунзенский, Октябрьский и Московский питаются водой из наземных источников. Сюда жидкость течет из Вилейско-минской водной системы, где на водоочистной станции ее хлорируют и делают пригодной к употреблению. Фактически это завод по производству чистой воды.

Запасов потребителей Минчан хватит на нескончаемую вечность. Еще и потому что это возобновляемый источник. В целом по стране разведано 275 месторождений. Запасы республики — лучшие в мире по оценке ООН.

Наталья Грушник, начальник лаборатории УП «Минскводопровод»:

Вода, которая поступает потребителям города Минска, абсолютно соответствует нормативам питьевого водоснабжения.

Иосиф Герасименок, директор УП «Минскводоканал»:

Вода проверяется в первую очередь центральными лабораториями «Минскводоканала». По 53 параметрам контролируется качество воды. По отдельным показателям ежечасно, по другим отдельным показателям ежесуточно, и раз в квартал по тяжелым металлам. Кроме нашего контроля, проверяют центры санитарии и гигиены, а также органы Госстандарта. Они проводят свои исследования, не ставя нас в известность. Результаты анализов говорят, что качество воды в Минске в пределах европейских нормативов, принятых в нашем государстве.

Одним из методов обеззараживания является ультрафиолетовое облучение. Как подстановочный элемент на водозаборах устанавливаются специальные установки, признанные в мире самыми эффективными и безопасными. Ультрафиолет воздействует только на микроорганизмы. Период его действия измеряется долями секунды, и в воде ничего не остается лишнего.

В летний период 2011 года, благодаря углеванию воды, мы практически избежали посторонних запахов. Не было нареканий. Но мероприятие достаточно дорогостоящее. Это введение в воду измельченного активированного угля, который, как абсорбент, забирает на себя максимум самых мелких дисперсных загрязнений и запахов. Дорого, но это того стоит. Городские власти одобрили.

Фильтры воды, установленные в квартире, зачастую через неделю эксплуатации становятся черными. Можно ли этого избежать?

Иосиф Герасименок, директор УП «Минскводоканал»:

Нет. Фильтр задерживает практически все. А нормативные документы, которые дает «Минскводоканал», дают какой-то предел. Содержание железа не должно превышать 0,3 мг на 1 литр. А фильтр чистит, например, до 0,03 мг. Поэтому все осталось на фильтре. Это зависит от количества воды, которая прошла через этот фильтр. Если человек хочет в угоду своего здоровья пить идеально чистую воду, пожалуйста. Мы за. Покупайте фильтры, только научитесь правильно ими пользоваться.

Вредит ли здоровью накипь в чайнике?

Иосиф Герасименок, директор Минскводоканала:

Накипь в чайнике не свидетельствует о не чистоте воды. Накипь свидетельствует о том, что в воде содержатся соли кальция и магния, которые являются обязательными и неотъемлемыми составляющими воды. Особенно подземной. Где много отложений, люди пользуются высокожесткими водами. Но у нас вода среденежесткая. Она в оптимальных величинах содержит соли кальция и магния. Это не загрязнение воды. Это не вредно, и страдает только эстетика чайника.

С чем связан цвет и запах воды из-под крана?

Иосиф Герасименок, директор УП «Минскводоканал»:

На цвет, как правило, жалуются люди, которые питаются водой из подземных источников. Но с каждым годом таких жалоб становится все меньше и меньше, так как в городе вводятся в эксплуатацию станции обезжелезивания воды в водозаборах.

В основе претензий жителей Московского, Фрунзенского и Центрального районов лежит привкус воды. Вода поверхностного источника соответствует всем требованиям, и она ни сколько не хуже подземной воды. Единственным ее недостатком является привкус хлора. Хлор играет роль обеззараживания и роль предупреждения возникновения патогенной флоры, которая содержится как в поверхностных источниках воды, так и в подземных.

Городские власти вкладывают беспрецедентно большие средства в улучшение качества воды и в развитие водоснабжения города.

Одним из грандиозных проектов, который ждет интенсивной своей реализации в 2016 – 2018 годах, перевод Минска на 100% питание артезианской водой. Нужны очень большие средства, которые измеряются сотнями миллионов евро.

В 2012 году с запуском в эксплуатацию станции обезжелезивания на водозаборе «Петровщина» часть жителей Московского района получат воду из подземного источника. В 2011 году уже закончены работы на пуско-наладочной станции обезжелезивания водозабора этого водопоя. На будущий год запланирован ввод станции обезжелезивания на водозаборе «Фелицианово».

Ранее минчане также употребляли воду с содержанием железа в норме. Но на верхних пределах нормы. Городом была принята программа строительства станций обезжелезивания на всех без исключения подземных водозаборах, где содержание железа повышено. В итоге будет пять станций обезжелезивания.

Сколько в Минске артезианских скважин?

Иосиф Герасименок, директор УП «Минскводоканал»:

Все 386 водозаборов Минска расположены в радиусе 40 км вокруг города не территориях лесных угодий, где не интенсивное сельское хозяйство.

По ул. Восточная, Советский район. Вода с привкусом хлора и железа. После 12 часов ночи прекращается подача горячей воды. Неоднократно обращались в ЖЭС и санэпидемстанцию. Ничего не изменилось.

Иосиф Герасименок, директор УП «Минскводоканал»:

Уверенно могу заявить, что на ул. Восточная вода не хлорированная. Мы заберем анализ и еще раз посмотрим. Если есть вопросы, касающиеся качества холодной воды, мы их поправим в течение 1-2 дней. В вопросах горячей воды я, к сожалению, не компетентен. Это функция «Минсктеплосетей» или «Минтеплосетей». Но работники ЖЭСа, если к ним обращались, должны были принять меры.

Какую воду пьет директор «Минскводоканала»?

Иосиф Герасименок, директор УП «Минскводоканал»:

Абсолютно уверенно употребляю воду из-под крана. Причем в любой точке Минска. В моем непосредственном подчинении находится контрольная лаборатория «Минскводоканала». Нас еще контролируют службы центра санитарии и гигиены и органов Госстандарта. Это свидетельствует о том, что жители Минска получают все-таки качественную воду. Но мы принимаем претензии по вкусовым качествам воды, чтобы никогда причиной каких-либо заболеваний в Минске не явилась вода.