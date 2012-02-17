Новости по тегу #Hi-Tech

Новости Беларуси. Это стало первым шагом на пути создания рынка современных систем менеджмента информационной безопасности.
Новости Беларуси, Мозырь. Небывалые счета за сотовую связь шокировали сразу нескольких жителей Мозыря. Звонили как обычно, а задолжали десятки миллионов рублей. Рост тарифов оказался ни при чем. Всему виной – роуминг. Причем, судя по данным операторов сотовой связи, один из абонентов одновременно звонил из Казахстана и Румынии.
Новости Беларуси. Первый авиакомплекс «Бусел» успешно прошел испытания на Борисовском военном полигоне.
Новости Беларуси, Минск. Все они реализуют проекты в банковской, телекоммуникационной и других отраслях.
Решение о награждении Стива Джобса приняли попечители премии Американской академии звукозаписи «Грэмми» (Trustees Award). Они назвали «революцией» в мире музыки то, чего добился Джобс, создав mp3-плеер iPod и прилагаемый к нему музыкальный онлайн-магазин iTunes.
Новости Беларуси. Это совместный проект с Китаем. Соглашение о его создании между правительствами двух стран накануне ратифицировали депутаты.
Новости Беларуси, Минск. Студенты двух минских вузов достойно выступили в полуфинальных состязаниях в Санкт-Петербурге. Вернувшись домой, они уже начали усиленно готовиться к финалу. Он пройдет в мае будущего в Польше.
На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало.
Новости Беларуси. Белорусские вузы уже подписали свыше семи сотен договоров о международном сотрудничестве. А это прямые поступления валюты, которые только по самым скромным подсчётам составят 2,5 миллиона долларов в год.
Новости Беларуси, Грабовка. Такое предложение он отправил на республиканский конкурс «100 идей для Беларуси». Пока автор виртуальной разработки ограничился лишь собственным населенным пунктом.
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