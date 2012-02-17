Прямой эфир

Новости по тегу #Hi-Tech

17 февраля 2012 05:16

Молодежный IT-инкубатор в Минске приглашает начинающих бизнесменов поделиться идеями

13 февраля 2012 05:10

В 2012 году Беларусь увеличит экспорт программного обеспечения как минимум на 30%

02 января 2012 14:48

Новый госстандарт на информационные технологии начал действовать в Беларуси с нового года

26 декабря 2011 16:10

Житель Мозыря, находясь в городе, получил счет в несколько тысяч долларов за звонки по мобильному телефону из Казахстана и Румынии

26 декабря 2011 06:31

В Беларуси начинается серийное производство беспилотников

22 декабря 2011 07:28

Парк высоких технологий Беларуси пополнился новыми резидентами: количество компаний силиконовой долины выросло до 106

22 декабря 2011 07:13

Один из основателей и экс-глава американской компании «Apple» Стив Джобс посмертно удостоен «Грэмми»

15 декабря 2011 08:44

Индустриальный парк, который не имеет аналогов в СНГ, будет создан в Беларуси

29 ноября 2011 17:14

В финале чемпионата мира по программированию среди студентов вузов впервые выступят две белорусские команды – из БГУ и БГУИРа

20 ноября 2011 17:40

Валерий Цепкало о стартапах: Государство должно смотреть на этого молодого человека не как на пацана, который балуется с компьютером

15 ноября 2011 17:32

Руководитель Центра развития предпринимательства (Эстония): Когда оказываешься здесь, понимаешь, что нам самим есть чему учиться у Беларуси

08 ноября 2011 17:53

Учитель одной из школ Гомельского района создал виртуальную версию своей малой родины – деревни Грабовка