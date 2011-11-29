Об этом в эфире программы «Большой город» на СТВ сообщил Иосиф Герасименок, директор УП «Минскводоканал».

Иосиф Герасименок, директор УП «Минскводоканал»:

В Минске установлено порядка 1 400 000 счетчиков воды. Эта мера заставляет человека привыкать к экономии. Сегодня минчане покрывают своим тарифом только 30% от стоимости воды.

У нас вода стоит примерно 0,2 евро, среднеевропейская цена – 7 евро. В Беларуси в развитие и качественные параметры вкладываются в основном бюджетные средства. А население покрывает только часть эксплуатационных затрат. С учетом того, что тарифы на водоснабжение и канализацию в нашей стране единые, необходимо было вывести и норму потребления единую. По среднестатистическим данным принято решение о 140 литрах воды на человека в сутки. Вода, которая израсходована сверх нормы, дороже в 3-4 раза. Раньше вода копейки стоила, и не было такого внимания к этой манне небесной, а за ней колоссальные расходы и на развитие структур, и на улучшение качества.

4,2 куба воды в месяц – это достаточно большая величина. Среднеевропейское потребление – 130 литров на человека. Это не 4,2, а 3,9 куба. Анализируются условия проживания по различным населенным пунктам в стране со всеми степенями благоустройства домов. Цифра получается среднестатистическая по стране. Если хочется мыться в джакузи каждый день, так заплати перерасход, пожалуйста.