Заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич провел прием граждан в Брестской области

Новости Беларуси, Брестская область, Береза. В Беларуси продолжается мониторинг работы госорганов с обращениями граждан. Эта масштабная проверка проводится по поручению главы государства уже в четвертый раз. В каждом регионе страны работают межведомственные группы.

Строительство мансарды привело Александра Мельникова из Бреста в районный центр области Берёзу. Сегодня, говорит глава семейства, он не мог упустить шанс пообщаться напрямую с заместителем главы Администрации Президента. Ведь уже практически полгода Александр и его соседи живут в режиме непрерывной стройки.

Люди устали от постоянных переносов сроков окончания строительства и еще больше от перерасчетов цены на заветные квадраты.

Александр Мельников:

Дата начала строительства была определена на август 2010 года. Ввод объекта в эксплуатацию – август 2011 года.

Жильцы обращались во всевозможные инстанции. И не раз. Правда, выстроить отношения с местными чиновниками не получилось. Как, впрочем, уже который месяц у последних не получается или нет желания взять ситуацию под контроль: достроить долгожданные квадратные метры.

Со своим квартирным вопросом обратились к заместителю главы Администрации Президента Валерию Мицкевичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Мы будем разбираться с этой ситуацией, чтобы людей не обижали. Их претензия в этой ситуации полностью обоснована.

Разбираться буду я. Люди пришли ко мне. Мы разберемся и ответим, когда конкретно будет сдан объект.

Местные жители:

Как узнали, что в Березе будет принимать представитель президентской власти, решили поехать.

Мы искренне верим, что наше Правительство действительно за народ и что это поможет.

Эту проблему, как, впрочем, и другие вопросы граждан межведомственная группа взяла на карандаш. Однако, как отметил Валерий Мицкевич, ситуация с обращениями в республике улучшилась: их стало гораздо меньше. Это говорит о том, что и местная власть повернулась лицом к людям.

Зачастую правильно расставить приоритеты мешают так называемые жалобщики-профессионалы, которые не оставляют времени для решения действительно серьезных и насущных проблем.

Валерий Мицкевич, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Отвлекаясь на рассмотрение подобных обращений, мы теряем много времени, которое можно было использовать для рассмотрения наболевших проблем, обоснованных претензий. В данном случае приняты соответствующие решения в закон об обращениях граждан и будут наложены определенные ограничения.

У глухих к проблемам людей госслужащих есть все шансы лишиться рабочего места. Чтобы избежать этого, нужно меньше сидеть в кабинетах и больше общаться с людьми.