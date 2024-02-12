Прямой эфир

В филиале «Минскэнерго» обсудили электоральную кампанию в рамках марафона «Мы вместе. Нас миллионы!»

12 февраля 2024 18:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обсудить новый формат электоральной кампании и задать все интересующие вопросы экспертам. Такая возможность есть у работников столичных предприятий. Очередная информационная встреча в рамках марафона «Мы вместе. Нас миллионы!» прошла в филиале «Минскэнерго», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В филиале «Минскэнерго» обсудили электоральную кампанию в рамках марафона «Мы вместе. Нас миллионы!»-1

Зал собрал более сотни сотрудников: от управляющего звена до рабочих. Приглашенные спикеры рассказали об основных новациях избирательного процесса. Ведь менее через две недели свой выбор предстоит сделать каждому гражданину. В том числе и работникам предприятия, которых более 600. Ежедневно они трудятся для того, чтобы в дома и здания столицы и Минской области поступала электроэнергия и тепло.

В филиале «Минскэнерго» обсудили электоральную кампанию в рамках марафона «Мы вместе. Нас миллионы!»-4

Сергей Иванов, директор Минскэнергоспецремонт филиала «Минскэнерго»:
Для нас данное событие очень знаковое. У нас впервые в истории пройдет единый день голосования. Это очень важно, так как мы выбираем свое будущее, как нам жить, развиваться.

В филиале «Минскэнерго» обсудили электоральную кампанию в рамках марафона «Мы вместе. Нас миллионы!»-7

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Избирается очень большое количество людей в Советы. Фактически дан старт серьезной политической избирательной кампании. После выборов депутатов Палаты представителей и в местные Советы состоятся выборы членов Совета Республики, затем депутатов Всебелорусского народного собрания.

Также с концертной программой перед зрителями выступили творческие коллективы и звезды белорусской эстрады. Напомним, культурно-патриотическая акция продлится до 23 февраля.

# Выборы в Беларуси # общество # Сергей Рачков # Сергей Иванов

Другие новости рубрики

Все новости
«В экспресс-режиме». Какие операции проводят по технологии «хирургии одного дня» в Беларуси?
12 февраля 2024 18:10

«В экспресс-режиме». Какие операции проводят по технологии «хирургии одного дня» в Беларуси?

Чего от выборов ждут белорусы и какая роль должна быть у депутатов? Мнениями поделились эксперты
12 февраля 2024 18:03

Чего от выборов ждут белорусы и какая роль должна быть у депутатов? Мнениями поделились эксперты

Не двор, а болото! Как обстоит ситуация с паводками на Гродненщине?
12 февраля 2024 17:55

Не двор, а болото! Как обстоит ситуация с паводками на Гродненщине?