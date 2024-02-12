В филиале «Минскэнерго» обсудили электоральную кампанию в рамках марафона «Мы вместе. Нас миллионы!»

Обсудить новый формат электоральной кампании и задать все интересующие вопросы экспертам. Такая возможность есть у работников столичных предприятий. Очередная информационная встреча в рамках марафона «Мы вместе. Нас миллионы!» прошла в филиале «Минскэнерго», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зал собрал более сотни сотрудников: от управляющего звена до рабочих. Приглашенные спикеры рассказали об основных новациях избирательного процесса. Ведь менее через две недели свой выбор предстоит сделать каждому гражданину. В том числе и работникам предприятия, которых более 600. Ежедневно они трудятся для того, чтобы в дома и здания столицы и Минской области поступала электроэнергия и тепло.

Сергей Иванов, директор Минскэнергоспецремонт филиала «Минскэнерго» : Для нас данное событие очень знаковое. У нас впервые в истории пройдет единый день голосования. Это очень важно, так как мы выбираем свое будущее, как нам жить, развиваться.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Избирается очень большое количество людей в Советы. Фактически дан старт серьезной политической избирательной кампании. После выборов депутатов Палаты представителей и в местные Советы состоятся выборы членов Совета Республики, затем депутатов Всебелорусского народного собрания.

Также с концертной программой перед зрителями выступили творческие коллективы и звезды белорусской эстрады. Напомним, культурно-патриотическая акция продлится до 23 февраля.