1 марта в Беларуси стартует третий этап репетиционного тестирования

Зарегистрироваться можно через личный кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний. Там участники определяют предмет для сдачи, а также конкретный пункт проведения. По итогам ожидается консультирование для работы над ошибками. Также участникам репетиционного тестирования предоставят сканкопии бланков ответов, чтобы каждый мог увидеть недоработки. Третий этап особенно востребован у школьников: он последний перед самим экзаменом. Попробовать свои силы могут не только выпускники, но и учащиеся 9-х и 10-х классов.