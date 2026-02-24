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1 марта в Беларуси стартует третий этап репетиционного тестирования

24 февраля 2026 10:49
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1 марта в Беларуси стартует третий этап репетиционного тестирования. Он продлится до 30 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

1 марта в Беларуси стартует третий этап репетиционного тестирования-2

Зарегистрироваться можно через личный кабинет на сайте Республиканского института контроля знаний. Там участники определяют предмет для сдачи, а также конкретный пункт проведения. По итогам ожидается консультирование для работы над ошибками. Также участникам репетиционного тестирования предоставят сканкопии бланков ответов, чтобы каждый мог увидеть недоработки. Третий этап особенно востребован у школьников: он последний перед самим экзаменом. Попробовать свои силы могут не только выпускники, но и учащиеся 9-х и 10-х классов.

# Образование # Высшее образование в Беларуси

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