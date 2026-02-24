Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдёт 22 мая в Ашхабаде

Развитие транспортных коридоров, цифровизация и конгрессно-выставочная деятельность. Всего около 11 вопросов обсудят на очередном заседании Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 22 мая в Ашхабаде. Об этом было заявлено сегодня, 24 февраля, в Минске на заседании Совета постоянных представителей государств-участников Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили также о выполнении дорожной карты по реализации инициатив в сфере безопасности. Особое внимание уделили подготовке к 33-й Минской международной книжной выставке-ярмарке. Она пройдет в марте в белорусской столице и будет посвящена 35-летию создания СНГ. Отдельный пункт сегодняшнего заседания – совершенствование нормативно-правовой базы Содружества.

Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:

За последнее время очень активно ведется наработка нормативно-правовой базы: рассмотрено более 250 вопросов, проведено более 20 заседаний, обсуждены конкретные и приняты решения главами государств. Достаточно вспомнить прошлый год, итоговый саммит, который состоялся в Душанбе, где были приняты Концепция военной безопасности до 2030 года, соответствующие программные документы по борьбе с экстремизмом и радикальными проявлениями до 2028 года, пограничная безопасность, программа совместных мер по борьбе с преступностью на очередные 5 лет.

Также главой Миссии наблюдателей от СНГ на референдуме о принятии новой Конституции Казахстана избран Игорь Петришенко. Важное политическое событие назначено на 15 марта. Наблюдатели от Содружества приступили к мониторингу подготовки и проведения электорального форума.