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В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?

10 марта 2019 16:56
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Новости Беларуси. Анна Филипповна – филокартист. Именно так называют тех, кто коллекционирует открытки. В ее собрании их больше 11 тысяч, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?-1

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?-3

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?-5

И каждая, независимо от написанного на ней, красноречиво рассказывает свою историю. В случае с самыми женскими экземплярами (а их больше 800), посвященных Международному женскому дню, пожалуй, лучше всего прослеживаются цветочные тренды.

Анна Ковалева, филокартист:
Тает первый снег и именно вербочка. И, как ни странно, тюльпанов очень мало – верба и нарциссы.

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?-8

Почти все открытки – семейные реликвии. Отец Анны Филипповны из командировок присылал букеты на бумаге домой каждый день! Самые старые экземпляры времен 1950-х. На них, в основном, люди самых разных национальностей. Неудивительно, ведь в 1957-м в Москве проходил Международный фестиваль молодежи и студентов.

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?-11

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?-13

Анна Ковалева:
Вот эта открытка была прислана нашей семье из города Черкесска, с Кавказа. Она сделана фотооткрыткой. Это 1950-е годы. Очень модно было делать фотооткрытки, потом подрисовывали, чтобы они были красивые, красочные.

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В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?-16

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?-18

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?-20

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?-22

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?-24

В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?-26

# Праздничные даты # общество # Анна Ковалева # Фотофакт

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