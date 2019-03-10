В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят?

Новости Беларуси. Анна Филипповна – филокартист. Именно так называют тех, кто коллекционирует открытки. В ее собрании их больше 11 тысяч, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И каждая, независимо от написанного на ней, красноречиво рассказывает свою историю. В случае с самыми женскими экземплярами (а их больше 800), посвященных Международному женскому дню, пожалуй, лучше всего прослеживаются цветочные тренды.

Анна Ковалева, филокартист:

Тает первый снег и именно вербочка. И, как ни странно, тюльпанов очень мало – верба и нарциссы.