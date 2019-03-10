Бумажные открытки снова в моде? О тенденциях и этикете рассказывают представители Белпочты и типографии

Новости Беларуси. С развитием технологий открытки перекочевали из почтовых ящиков в электронные, но кажется, что мода на осязаемое снова возвращается, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В её коллекции 11 тысяч открыток. Кто такие филокартисты и какие экземпляры они особенно ценят? И белорусы все чаще почтой отправляют открытые письма. В основном, конечно, на праздники. Только в этом году в преддверии Международного женского дня в разные уголки мира разлетелось больше 120 тысяч – самых разных форм и наполнения.

Виктория Джухунян, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:

Накануне 8 Марта проводилась в выделенных почтовых отделениях связи акция «Весенний комплимент». Клиенты, которые приходили на почту в этот день, могли купить яркие, красочные открытки, посвященные празднику, подписать их, и «Белпочта» бесплатно отправляла их по всей республике. За несколько месяцев до дня «Х» открытки внушительными тиражами печатают, рассылают по магазинам и почтовым отделениям. Занимаются этим, в основном, большие типографии. Но даже те, что поскромнее и на красивой продукции вовсе не специализируются, к 8 Марта делают исключение. Не придумал никто лучше способа поздравить коллег и партнеров.

Их печатают на лазерном принтере, разрезают, придавая привычную форму, а после вручную добавляют финальный изгиб. Иногда наносят лак или делают тиснение. Но предшествует всем этим процессам идея – сюжет, который призван сказать о главном адресату.

Владимир Павонский, главный технолог полиграфического предприятия:

Если раньше открытки с 8 Марта выпускались в более патриотичной направленности – Международный день солидарности всех женщин, женщины должны добиваться своих прав, гендерного равенства… Сейчас это всё снивелировалось, и наши поздравительные открытки уже больше склоняются к женщине-матери. Конкретно эти открытки уже получили партнеры и сотрудницы полиграфической фирмы. И если посылать поздравительные открытые письма в личной переписке только сейчас снова становится модно, то в деловом общении этим трендом никогда не пренебрегали. Какие открытки своими руками в тренде и особенно нравятся девушкам? Рассказывают мастера по хендмейду