«Оставить всю суету за порогом и понюхать аромат». Неделя сирени в Ботаническом саду. Фотофакт

Закружила голову сирень! Среди шумных магистралей, в одном из самых живописных мест столицы, на 150 гектарах Ботанического сада есть самый настоящий райский уголок. А с середины мая здесь, по традиции, проходит ежегодная Неделя сирени.
Закружила голову сирень! Среди шумных магистралей, в одном из самых живописных мест столицы, на 150 гектарах Ботанического сада есть самый настоящий райский уголок. А с середины мая здесь, по традиции, проходит ежегодная Неделя сирени.
Наталья Македонская, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
У нас уже эти праздники проходят 8-ой год. Мы предлагаем людям прийти, оставить всю суету за порогом и послушать соловьев, понюхать аромат сирени, полюбоваться разнообразной окраской. Можно послушать музыку –мы приглашаем замечательные оркестры.
А сирень – это такой очень душевный кустарник, который позволяет нам оздоровиться, у него листья обладают антимикробным действием.
Сегодня цветущий сиреневый сад – излюбленное место минчан и гостей города.
Пение птиц и тяжёлые грозди в одночасье переносят в другую эпоху.
Свежий медовый аромат цветка – совершенно точно родом из детства!
Минчане:
Очень люблю цветы всякие. Конечно, это вот самый расцвет, когда настоящая весна начинается.
Я люблю эту пору года, май, когда цветёт сирень и поют соловьи. Это такая красота! Здесь пришла просто полюбоваться. Воздух чистый сочетается с этим ароматом!
Мне очень нравится здесь. Не просто запахи, какое разноцетье! Всё настолько красиво, приятно!
Всю неделю посетителей радовали встречами, лекциями и экскурсиями по сирингарию. Цветоводам уж точно было что взять на заметку! К слову, в Ботаническом саду представлена лишь десятая часть мирового ассортимента сирени, а это более двухсот сортов!
Наталья Македонская:
Они разделяются не только по окраске и степени махровости, но и по происхождению. Для нас они все одинаковые, кажется.
Но видишь, что у них и подкручены венчики по-разному: один как самолётик крутится, другой как пропеллер крутится. Окраска меняется, появляются глазочки, каёмочки.
Бриллиант коллекции – новый сорт сирени, созданный белорусскими селекционерами! Назвали его в честь княгини Ирины Паскевич-Эриванской, последней хозяйки Гомельского дворцово-паркового ансамбля.
Прекрасный цветок будет ещё одним напоминанием о женщине с большим сердцем и душой!
Наталья Македонская:
Цветочки есть и махровые, простые. Есть густомахровые изысканные. Когда я набирала это название, я понимала что та женщина, которая имеет необыкновенную духовную составляющую. Она любила людей. Вот в этом соцветии и проявляются всякие её качества.
18 мая новый сорт, посвященный княгине Ирине, специалисты торжественно высадят под окнами её спальни. В этот же день запланирована и кульминация цветочного торжества – выступление духового оркестра «Немига» в сопровождении пиротехнического шоу на озёрном комплексе Ботанического сада! Место, где музыка сольётся с ароматами. Именно в этот день вместе с Минском весь мир отметит Международный день сирени!