«Оставить всю суету за порогом и понюхать аромат». Неделя сирени в Ботаническом саду. Фотофакт

Закружила голову сирень! Среди шумных магистралей, в одном из самых живописных мест столицы, на 150 гектарах Ботанического сада есть самый настоящий райский уголок. А с середины мая здесь, по традиции, проходит ежегодная Неделя сирени.

А сирень – это такой очень душевный кустарник, который позволяет нам оздоровиться, у него листья обладают антимикробным действием.

Наталья Македонская, ведущий научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси: У нас уже эти праздники проходят 8-ой год. Мы предлагаем людям прийти, оставить всю суету за порогом и послушать соловьев, понюхать аромат сирени, полюбоваться разнообразной окраской. Можно послушать музыку –мы приглашаем замечательные оркестры.

Пение птиц и тяжёлые грозди в одночасье переносят в другую эпоху.

Минчане:

Очень люблю цветы всякие. Конечно, это вот самый расцвет, когда настоящая весна начинается.

Я люблю эту пору года, май, когда цветёт сирень и поют соловьи. Это такая красота! Здесь пришла просто полюбоваться. Воздух чистый сочетается с этим ароматом!

Мне очень нравится здесь. Не просто запахи, какое разноцетье! Всё настолько красиво, приятно!