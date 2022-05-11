В этот день Эйнштейн представил теорию относительности. Чем ещё знаменательно 11 мая?

День памяти святителя Кирилла Туровского

Сегодня, 11 мая, православная церковь чтит память святителя Кирилла Туровского, самоотверженного проповедника Божьего слова. В его биографии сплелись и монашеское затворничество, и всенародная слава и доверие, и серьезная просветительская работа. Святитель родился и вырос в Турове, там же принял постриг в Борисоглебском монастыре. Он был первым восточнославянским монахом-столпником. Кирилл Туровский затворился в высокой башне около монастыря на берегу Припяти для совершенствования духовной силы, полной самоотдаче размышлениям и написания молитв. Его труды, написанные на изысканном церковнославянском языке, и по сей день привлекают предельное внимание исследователей, открывающих новые грани духовного развития этой просветленной личности. Имя святителя Кирилла Туровского носит Минская духовная академия. 11 мая 1916 года Альберт Эйнштейн представил теорию относительности

Свою теорию относительности впервые представил научному сообществу Альберт Эйнштейн 11 мая в 1916 году. Общая теория относительности была одним из самых глубоких научных и философских осознаний XX века. Уравнение E = mc2 изменило физику, доказав, что время не является абсолютным и что масса и энергия эквивалентны. Общая теория относительности позволила объяснить многие феномены мироздания. Например, черные дыры, большой взрыв и гравитационные волны. В этот день родился Сальвадор Дали, один из самых известных художников Испании

Сальвадор Дали – один из самых известных художников Испании – родился в этот день в 1904 году. Прославился он не только благодаря творчеству, но и тщательно выстроенному скандальному образу, эксцентричному поведению и вызывающим высказываниям. Самые известные картины Дали – сюрреалистические, хотя художник работал в разных стилях: от импрессионизма до неоклассицизма. Мастер создавал иллюстрации, рекламные логотипы, интерьеры, писал мемуары, сценарии и художественные произведения, обожал все нетрадиционное – все наоборот. Дали был женат на удивительной женщине, которая была ему вполне под стать, – Елене Дьяконовой. В историю она вошла под именем Гала Дали. Именно благодаря ее стараниям Сальвадор Дали стал самой известной фигурой сюрреалистического движения. 11 мая 1900 года был спущен на воду крейсер «Аврора»

11 мая 1900 года на петербургском заводе «Новое адмиралтейство» был спущен на воду будущий символ революции – крейсер «Аврора». Во время Русско-японской войны крейсер участвовал в Цусимском сражении. 13 марта 1917-го матросы «Авроры» восстали, убили командира и первыми на русском флоте подняли над кораблем красный флаг. Утром 25 октября радиостанция крейсера передала написанное Лениным воззвание к гражданам России, а вечером одиночным холостым выстрелом «Аврора» подала знак штурму Зимнего дворца. День глаженых шнурков