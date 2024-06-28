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Депутаты Палаты представителей приняли 2 законопроекта в заключительный день работы сессии

28 июня 2024 17:16
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В межсессионный период центр тяжести парламентской деятельности сместится в избирательные округа. Об этом, закрывая первую сессию, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты Палаты представителей приняли 2 законопроекта в заключительный день работы сессии-1

За три месяца работы депутатами были приняты 36 законопроектов. Без внимания не остались вопросы регулирования сфер национальной безопасности, правоохранительной деятельности, экономики, финансов, социальной поддержки, защиты прав несовершеннолетних, брака и семьи.

Депутаты Палаты представителей приняли 2 законопроекта в заключительный день работы сессии-4

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Прошли рассмотрения вопросов социально-экономического развития нашей страны с участием руководства правительства, Национального банка, Комитета государственного контроля, Белкоопсоюза. Проведено пять парламентских семинаров по вопросам нормотворческой деятельности, бюджетного процесса, социальной сферы, парламентской дипломатии, машиностроительного комплекса страны.

Депутаты Палаты представителей приняли 2 законопроекта в заключительный день работы сессии-7

В заключительный день первой сессии в Овальном зале приняли в первом чтении два законопроекта. В их числе и регламентирующий госрегистрацию недвижимого имущества. Документ направлен на устранение пробелов в данной сфере и предусматривает развитие информационных систем и ресурсов государственного земельного кадастра, регулирует вопросы смены собственников. Также был принят законопроект об изменении Уголовно-процессуального кодекса Беларуси. Он должен повысить эффективность прокурорского надзора.

Депутаты Палаты представителей приняли 2 законопроекта в заключительный день работы сессии-10

Андрей Лис, заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Например, злоумышленники зачастую, похищая денежные средства со счетов потерпевших граждан, перечисляют их на промежуточные счета, принадлежащие иным лицам. Вступивший в феврале этого года Указ Президента № 269 позволяет правоохранителям приостанавливать движение по этим счетам на срок до 10 суток. А принимаемые сегодня изменения в Статью 132 Уголовно-процессуального кодекса развивают положения этого указа – позволят следственным органам арестовывать денежные средства на этих счетах, изымать их для дальнейшего хранения для установления дальнейших обстоятельств.

В ближайшее время одной из центральных задач парламентариев является участие в подготовке прогноза основных параметров экономического развития Беларуси, направлений денежно-кредитной политики, а также бюджетно-налогового пакета на 2025 год.

# Палата представителей # общество # Игорь Сергеенко # Андрей Лис

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