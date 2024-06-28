Депутаты Палаты представителей приняли 2 законопроекта в заключительный день работы сессии

В межсессионный период центр тяжести парламентской деятельности сместится в избирательные округа. Об этом, закрывая первую сессию, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За три месяца работы депутатами были приняты 36 законопроектов. Без внимания не остались вопросы регулирования сфер национальной безопасности, правоохранительной деятельности, экономики, финансов, социальной поддержки, защиты прав несовершеннолетних, брака и семьи.

В заключительный день первой сессии в Овальном зале приняли в первом чтении два законопроекта. В их числе и регламентирующий госрегистрацию недвижимого имущества. Документ направлен на устранение пробелов в данной сфере и предусматривает развитие информационных систем и ресурсов государственного земельного кадастра, регулирует вопросы смены собственников. Также был принят законопроект об изменении Уголовно-процессуального кодекса Беларуси. Он должен повысить эффективность прокурорского надзора.

Андрей Лис, заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Например, злоумышленники зачастую, похищая денежные средства со счетов потерпевших граждан, перечисляют их на промежуточные счета, принадлежащие иным лицам. Вступивший в феврале этого года Указ Президента № 269 позволяет правоохранителям приостанавливать движение по этим счетам на срок до 10 суток. А принимаемые сегодня изменения в Статью 132 Уголовно-процессуального кодекса развивают положения этого указа – позволят следственным органам арестовывать денежные средства на этих счетах, изымать их для дальнейшего хранения для установления дальнейших обстоятельств.

В ближайшее время одной из центральных задач парламентариев является участие в подготовке прогноза основных параметров экономического развития Беларуси, направлений денежно-кредитной политики, а также бюджетно-налогового пакета на 2025 год.