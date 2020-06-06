«В этом сезоне лучше на самолёте, а не автобусе». Когда и куда смогут поехать белорусы на отдых в 2020 году?

Пандемия поставила под вопрос планы многих белорусов отдохнуть на заграничных курортах. Впрочем, многие страны уже заявили о готовности открыть границы для туристов. Когда и куда смогут поехать белорусы на отдых в этом году, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Алина Калацкая, генеральный директор туристической компании:

С июня для белорусских туристов будут открыты такие направления, как Албания, Черногория, Кипр и Грузия. В июле мы ожидаем открытия Турции и Туниса. Уже сейчас люди активно бронируют. В Турции очень серьёзные требования к открытию отелей: каждый отель должен получить сертификат безопасности и соблюсти очень много пунктов. В тех странах, которые будут открыты для граждан Республики Беларусь с июня, не будет никакого обязательного карантина.

Если у вас небольшой бюджет и нет шенгенской визы, мы рекомендуем рассмотреть Албанию. Потому что албанские партнёры не только не подняли цены, но и сейчас запустили очень выгодные акции.

В этом сезоне лучше планировать своё путешествие на самолёте, а не автобусе. Во-первых, это безопаснее. Во-вторых, вам надо будет пересекать меньше границ и будет меньше вопросов. Отличной альтернативой отдыху за рубежом могут быть белорусские санатории, базы отдыха, усадьбы. Они сейчас держат цены на хорошем уровне, есть даже акционные предложения. И у вас будет повод в этом году насладиться красотой своей страны.