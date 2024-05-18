В этом минском театре выступают люди с особенностями развития. Пообщались с руководителем и актёром

В некоторых театрах не просто популяризируют искусство, но и дают раскрыть таланты людям с особенностями развития. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Максим Лагун, актер и художник театра «i», и Ирина Киселева, художественный руководитель и режиссер этого театра.

Екатерина Яцкевич, ведущая:

Ирина, ваш театр необычный и актеры необычные. Расскажите, как удается найти подход. Когда вы принимаете актеров, на что обращаете внимание? Как вообще получается организовать?