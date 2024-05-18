В этом минском театре выступают люди с особенностями развития. Пообщались с руководителем и актёром

В некоторых театрах не просто популяризируют искусство, но и дают раскрыть таланты людям с особенностями развития. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Максим Лагун, актер и художник театра «i», и Ирина Киселева, художественный руководитель и режиссер этого театра.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Ирина, ваш театр необычный и актеры необычные. Расскажите, как удается найти подход. Когда вы принимаете актеров, на что обращаете внимание? Как вообще получается организовать?
Ирина Киселева, художественный руководитель и режиссер театра «i»:
Театр – это благодатная почва, чтобы раскрывались таланты. Если где-то в жизни мы скованы какими-то рамками, то театр раскрывает и освобождает от этих рамок. У каждого человека, кто приходит на сцену, как раз видны интересные грани. Особенности становятся преимуществами. Так и строимся. Видим плюсы и яркие актерские стороны. Мы их раскрываем, на них работаем, так что сложности в этом абсолютно нет.
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