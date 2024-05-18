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В 2024-м «Песняры» отмечают 55-летие – посетили посвящённую легендарному коллективу выставку

18 мая 2024 14:02
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В 2024-м «Песняры» отмечают 55-летие – посетили посвящённую легендарному коллективу выставку-1

Вероника Макаревич, ведущая:
Вокально-инструментальный ансамбль «Песняры» бренд нашей культуры! Благодаря талантливым артистам, белорусские песни известны всему миру, а многие произведения стали хитами на века!

В 2024-м «Песняры» отмечают 55-летие – посетили посвящённую легендарному коллективу выставку-4

Белорусский Битлз! Ансамбль «Песняры» знал весь Советский Союз. Их музыка звучала не только на территории Беларуси, но и за ее пределами. Редкие фотографии, уникальные пластинки, оригинальные костюмы и многое другое можно увидеть в Национальном историческом музее.

В 2024-м «Песняры» отмечают 55-летие – посетили посвящённую легендарному коллективу выставку-7

Анна Доброгост, научный сотрудник Национального исторического музея Республики Беларусь:
2024 год является юбилейным. Легендарный ансамбль «Песняры» празднует свое 55-летие. И, конечно, основой для старта, днем рождением – считается день, когда ансамбль получил право называться вокально-инструментальным. Это случилось 1 сентября 1969 года. И, конечно, Национальный исторический музей Республики Беларусь посчитал необходимым и очень важным создать выставку, посвященную легендарному ансамблю. Для того, чтобы создать эту уникальную выставку, было разработано несколько концепций, в частности, как тематическая текстовая составляющая, так и графическая часть.

В 2024-м «Песняры» отмечают 55-летие – посетили посвящённую легендарному коллективу выставку-10

Легендарный коллектив уже давно стал частью белорусской культуры. На экспозиции представлены удивительные планшеты от первых выступлений до сегодняшних дней. Очень впечатляют и сценические костюмы – в них музыканты объездили полмира. В каждом наряде читается оригинальный белорусский стиль.

Подробности в видео.

# Музыкальное искусство # общество # Вероника Макаревич

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