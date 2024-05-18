Тема не теряет актуальность – вопросы местного самоуправления рассмотрели в Щучине
Снос пустующих домов и вовлечение в хозяйственный оборот земель и объектов бывших военных городков. В Щучине под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой прошло заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его посвятили проблемам в области земельно-имущественных отношений. Тема не теряет актуальность. 11 % обращений, поступивших в Совет Республики в 2023 году, касались именно этих вопросов.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Проводим приемы по личным вопросам, встречаемся с нашими коллегами, депутатами сельских советов, председателями сельских советов, районных, городских, мы увидели, что есть еще вопросы, которые не так эффективно позволяют работать в этом направлении и решать более быстро эти вопросы.
Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Надо наводить порядок в целом по нашей стране, Президентом страны поставлена задача: всем органам, и законодательной власти в том числе, обеспечить наведение порядка на земле. Вы видите, что с каждым годом все краше и краше становится наша страна, наша республика, но вместе с тем у нас очень много вопросов, которые требуют немедленного разрешения.
Обсуждение было достаточно активным. По итогам заседания будут даны поручения, выполнение которых обсудят на очередной встрече. Она пройдет в Минской области.