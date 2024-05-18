Прямой эфир

Тема не теряет актуальность – вопросы местного самоуправления рассмотрели в Щучине

18 мая 2024 14:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Снос пустующих домов и вовлечение в хозяйственный оборот земель и объектов бывших военных городков. В Щучине под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой прошло заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема не теряет актуальность – вопросы местного самоуправления рассмотрели в Щучине-1

Его посвятили проблемам в области земельно-имущественных отношений. Тема не теряет актуальность. 11 % обращений, поступивших в Совет Республики в 2023 году, касались именно этих вопросов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Проводим приемы по личным вопросам, встречаемся с нашими коллегами, депутатами сельских советов, председателями сельских советов, районных, городских, мы увидели, что есть еще вопросы, которые не так эффективно позволяют работать в этом направлении и решать более быстро эти вопросы.

Тема не теряет актуальность – вопросы местного самоуправления рассмотрели в Щучине-4

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
Надо наводить порядок в целом по нашей стране, Президентом страны поставлена задача: всем органам, и законодательной власти в том числе, обеспечить наведение порядка на земле. Вы видите, что с каждым годом все краше и краше становится наша страна, наша республика, но вместе с тем у нас очень много вопросов, которые требуют немедленного разрешения.

Тема не теряет актуальность – вопросы местного самоуправления рассмотрели в Щучине-7

Обсуждение было достаточно активным. По итогам заседания будут даны поручения, выполнение которых обсудят на очередной встрече. Она пройдет в Минской области.

# Государственная политика # общество # Наталья Кочанова # Леонид Заяц

Другие новости рубрики

Все новости
Агротуризм по-белорусски. Посмотрели, как работает конная усадьба в Минском районе
18 мая 2024 14:05

Агротуризм по-белорусски. Посмотрели, как работает конная усадьба в Минском районе

В 2024-м «Песняры» отмечают 55-летие – посетили посвящённую легендарному коллективу выставку
18 мая 2024 14:02

В 2024-м «Песняры» отмечают 55-летие – посетили посвящённую легендарному коллективу выставку

Польские наёмники выбросили на белорусскую территорию избитых беженцев
18 мая 2024 13:51

Польские наёмники выбросили на белорусскую территорию избитых беженцев

Сотрудничество России и Беларуси в области образования обсудили в Минске
18 мая 2024 13:45

Сотрудничество России и Беларуси в области образования обсудили в Минске

YouTube-канал СТВ набрал 1 млн подписчиков
18 мая 2024 13:39

YouTube-канал СТВ набрал 1 млн подписчиков

Гала-концерт «Минщина – сердце Беларуси» прошёл во Дворце Республики
18 мая 2024 12:01

Гала-концерт «Минщина – сердце Беларуси» прошёл во Дворце Республики

«Главное – понимать, зачем тебе нужно создавать семью». Белоруска с инвалидностью о воспитании детей
18 мая 2024 11:56

«Главное – понимать, зачем тебе нужно создавать семью». Белоруска с инвалидностью о воспитании детей

Праздники и концерты в Минске, на которые не нужен билет. Анонс площадок в ток-шоу «Большой город»
18 мая 2024 11:25

Праздники и концерты в Минске, на которые не нужен билет. Анонс площадок в ток-шоу «Большой город»

Как проходили партизанские парады во время ВОВ в Беларуси? Рассказываем о новой книге
18 мая 2024 11:01

Как проходили партизанские парады во время ВОВ в Беларуси? Рассказываем о новой книге

Как создать счастливую семью? Пообщались с методистом благотворительного фонда
18 мая 2024 10:26

Как создать счастливую семью? Пообщались с методистом благотворительного фонда

Как обучают маленьких белорусов с особенностями развития? Побывали в столичной школе
18 мая 2024 09:39

Как обучают маленьких белорусов с особенностями развития? Побывали в столичной школе

Беларусь присоединилась к международной акции «Ночь музеев»
18 мая 2024 08:50

Беларусь присоединилась к международной акции «Ночь музеев»