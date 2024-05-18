Тема не теряет актуальность – вопросы местного самоуправления рассмотрели в Щучине

Снос пустующих домов и вовлечение в хозяйственный оборот земель и объектов бывших военных городков. В Щучине под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой прошло заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его посвятили проблемам в области земельно-имущественных отношений. Тема не теряет актуальность. 11 % обращений, поступивших в Совет Республики в 2023 году, касались именно этих вопросов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Проводим приемы по личным вопросам, встречаемся с нашими коллегами, депутатами сельских советов, председателями сельских советов, районных, городских, мы увидели, что есть еще вопросы, которые не так эффективно позволяют работать в этом направлении и решать более быстро эти вопросы.