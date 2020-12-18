«В этом году почти четыре сотни заявок». В Минске наградили победителей журналистского конкурса «Золотая Литера»

Павел Легкий, первый заместитель министра информации РБ:

Нас радует то, что из года в год растет количество заявок. Вот в этом году почти четыре сотни заявок. Это серьезная цифра. И мы очень рассчитываем на то, что и в будущем наш национальный конкурс «Золотая Литера» будет только крепнуть и развиваться. И, приятно отметить, лучшие творческие силы нашей отрасли, журналистского нашего цеха участвуют в этом конкурсе. И я очень рассчитываю, что в следующем году нам удастся еще, может быть, добавить каких-то номинаций. Почему? Потому что меняются жанры, добавляются новые какие-то форматы работы, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы отмечены были в этом смысле все лучшие наши профессиональные журналисты.