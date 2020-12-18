«В этом году почти четыре сотни заявок». В Минске наградили победителей журналистского конкурса «Золотая Литера»
Новости Беларуси. В Минске объявили победителей XVI Национального конкурса печатного журналистского мастерства «Золотая Литера». Награду за достижения вручили в 25 номинациях.
Принять участие в конкурсе могли представители печатных и электронных СМИ, а также отдельные журналисты и творческие работники.
Павел Легкий, первый заместитель министра информации РБ:
Нас радует то, что из года в год растет количество заявок. Вот в этом году почти четыре сотни заявок. Это серьезная цифра. И мы очень рассчитываем на то, что и в будущем наш национальный конкурс «Золотая Литера» будет только крепнуть и развиваться. И, приятно отметить, лучшие творческие силы нашей отрасли, журналистского нашего цеха участвуют в этом конкурсе. И я очень рассчитываю, что в следующем году нам удастся еще, может быть, добавить каких-то номинаций. Почему? Потому что меняются жанры, добавляются новые какие-то форматы работы, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы отмечены были в этом смысле все лучшие наши профессиональные журналисты.
Люди, события, факты, интересный взгляд. Диплом в номинации «Лучший фотокорреспондент» получил ведущий фоторепортер БЕЛТА Рамиль Насибулин.
Рамиль Насибулин, фоторепортер БЕЛТА:
Я очень рад, что я получил этот приз за свою работу. Для меня это действительно достижение и большая гордость. На самом деле понимаешь, что, во-первых, работаешь в кайф, а, во-вторых, еще и получаешь за это награды.
Гран-при за лучший творческий проект года досталось редакции газеты «Гомельские ведомости». Мероприятие в очередной раз показало, что отечественные медиа удерживают лидерские позиции и активно развиваются.