«Можем сутки подряд работать». Как обеспечивают безопасность на дорогах зимой в Минске

Каждую зиму город превращается в каток. Как на дорогах обеспечивают безопасность. Андрей Горовой, главный инженер ГП «Ремавтодор Первомайского района г. Минска»:

Только получили новое оборудование для посыпки песчано-соляной смеью и солью «ОРС-08» нашего отечественного производителя, загрузки 9 кубов, можно засыпать полрайона.

В Первомайском районе техника выстроилась в шеренгу. Совсем скоро она отправится на снежную баталию. 58 единиц: комбинированные дорожные, трактор-щетки, снегопогрузчики, самосвалы. Ежедневно трудится около 60 человек.

Андрей Горовой:

Если минусовая температура пошла ночью, уже не ждем, когда выходят люди на работу, уже в 4-5 утра начинаем засыпку тротуаров проезжей части. Можем сутки подряд работать, посменно водителей меняют – сразу поехали работать.

Денис Бобков, водитель, бригадир ГП «Ремавтодор Первомайского района г. Минска»:

Рабочий день начинается с того, что я детей в садик веду. У меня смена начинается с 8 часов: 4 дня – в ночь, 2 выходных, 4 – в день. С 07:30 должен технику подготовить к выезду, передается с ночной смены, машина осматривается, напарника меняешь.

Руку на пульсе держит дежурный мастер. Он отслеживает ситуацию на районе и каждые 2 часа выезжает на осмотр улиц. Погоду отслеживают на сайте и готовы дать отпор циклонам. Андрей Горовой:

Вспомнится, конечно, «Хавьер», жили здесь 3 или 4 дня. Справились и справимся сейчас, если будет такой снег. Но если есть оранжевый уровень опасности, то мы усиливаем, выводим дополнительно человеческий ресурс.

Денис Бобков:

На этой машине я работаю уже около пяти лет. Вообще она называется шнекороторная машина для выброски снега, но в народе просто называют ее «танк». В этом заднем отсеке находится танковый двигатель, чтобы эти шнеки проворачивало. 2-3 года назад, когда был большой снег, то такая техника была востребована. Когда мороз градусов 15, тяжело на такой технике работать. Водителем мало быть, надо быть танкистом.

За сутки во время гололеда уходит около 150 тонн соли и 200 тонн песчано-соляной смеси. Завозить оружие во спасение начинают завозить уже с весны из Солигорска. Андрей Горовой:

Два состава для посыпки дорог – это противогололедный материал Хф-50, где входят песок и соль, и «Галит» марки А – это чистая соль. У нас заготовлено по плану 3,5 тысячи тонн противогололедного материала и 600 тонн соли. Ничего опасного нет, обычная соль, просто водой она смоется.

Анастасия Макеева:

Нет вероятности, что какой-нибудь камешек попадет? Денис Бобков:

Нет, это соляно-песчаная смесь, она приготавливается специально. Она отсеивается через транспортерную ленту, идет песок первого класса, сеяный песок. Чтобы там были какие-то камни, такого нет. Не так страшны -20, как -1 и дождь. Для настроя в кабине Андрея Светогора звучит шансон. Опасные километры идут, как по маслу. Но в ледовом баттле мало быть водителем. Нужно спрогнозировать разброс соли по тротуару, чтобы не попало на зеленую зону.

Анастасия Макеева:

Водители относятся к вам с пониманием или бывает, что мешают вам работать? Андрей Светогор, водитель ГП «Ремавтодор Первомайского района г. Минска»:

В основном понимают, пропускают, уступают, где нужно. Денис Бобков:

Большая просьба ко всем водителям: не ставить машины на тротуарах, если заезд во двор, потом 300 метров нам приходится возвращаться задним ходом – это и время отнимает по посыпке.