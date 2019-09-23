Стало известно, почему в Уручье воняет вода из-под крана

Новости Беларуси. Начиная с выходных жители микрорайона Уручье могли столкнуться с неприятным запахом воды из крана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Речь идёт о квартале улиц Шугаева, Гинтовта, Стариновская и Руссиянова.

Здесь специалисты проводят санитарную обработку систем водоснабжения. В итоге вода может иметь сильный запах хлора. Однако по заверениям специалистов, угрозы для здоровья нет.

Наталья Сазанова, заместитель начальника производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:

На данный момент проводится ежедневный мониторинг качества воды, в том числе и в Уручье. Не выявлено никаких нарушений санитарного законодательства, вода абсолютно соответствует СанПиН 10-124 «Контроль качества. Питьевая вода». После 25-го числа наличие какого-то запаха хлора, который может возникнуть после санитарной обработки, его не будет.