Каштановую аллею в Минске теперь ещё засыпали щебнем. Что говорят минчане?

Новости Беларуси. Каштановая аллея на улице Филатова обрела новый облик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Каштановая аллея на улице Филатова обрела новый облик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Оригинальные лунки здесь начали делать еще на прошлой неделе. Такое дизайнерское решение благоустройства было необходимо, чтобы расширить пространство вокруг деревьев.
Поначалу лунки засыпали грунтом с семенами травянистых растений, а сейчас кое-где в качестве украшения появился щебень, так что зимой аллея тоже будет выглядеть аккуратно. Жители уже успели оценить новый дизайн.
Подробности опроса – в видеоматериале