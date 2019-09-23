Каштановую аллею в Минске теперь ещё засыпали щебнем. Что говорят минчане?

Новости Беларуси. Каштановая аллея на улице Филатова обрела новый облик, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оригинальные лунки здесь начали делать еще на прошлой неделе. Такое дизайнерское решение благоустройства было необходимо, чтобы расширить пространство вокруг деревьев.